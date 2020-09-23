Здесь на свет практически одновременно появились пять ночных бабочек и двадцать птиц. Говорят, ничего подобного раньше не наблюдалось. Корреспондент "РГ" отправилась посмотреть на обитателей уникальных садов бабочек и птиц.

Из-за пандемии расположенные рядом объекты открылись позже обычного (не исключено, именно в этом и разгадка случившегося).

Вокруг настоящие тропики. Бабочки с размахом ярчайших крыльев до двадцати сантиметров и птицы длиной всего три сантиметра - особенно удивляют.

- Наш сад бабочек, кстати, первый в России, появился в 2007 году, - рассказывает зоолог Национального парка Сочи Михаил Якименко. - Они питаются нектаром цветов (иногда приходится расставлять кормушки с подсластителем) и перезревшими фруктами (апельсинами и виноградом).

Большинство попали в Сочи с ферм Филиппин и Коста-Рики: куколки насекомых на самолетах с пересадками в Колумбии, Африке, Стамбуле и Москве пролетели полмира. Их перевозят как елочные игрушки - перемотанными ватой в картонных коробках с пенопластом.

Посылки приходят практически каждую неделю. В своем привычном виде бабочки живут до десяти суток, тут рождаются каждый день, в основном утром.

Куколок перевозят как елочные игрушки - перемотанными ватой в коробках с пенопластом

Чтобы гости чувствовали себя как на родине, приходится постоянно - для достижения 100-процентной влажности - обливать водой растения.

Бабочки не боятся посетителей, ведь в привычной среде обитания их яркая окраска и ядовитость, словно мухомор, отпугивают животных.А в саду птиц, созданном пять лет назад, питомцы повсюду - на полу, жердочках и растениях. Здесь собраны самые маленькие в мире пернатые, кроме колибри - они не приживаются в России, так как употребляют только свежие тропические фрукты.

За низкой изгородью внимание привлекают крохотные существа - серая самка китайского расписного перепела и ее пять желтых птенцов, по три сантиметра в длину.

- Их родина - Китай, Таиланд, Камбоджа и Малайзия, - поясняет сотрудник сада Елена Якименко. - А жизнь тяжела: то наводнения, то хищники, зато плодовиты. Обитают в высокой траве пойменных лесов, в радиусе четырех километров. В дикой природе они живут два с половиной - три года, а у нас - четыре - пять.

В саду 120 птиц 18 видов, родина большинства - Австралия. Но ее помнят только их далекие предки: все пернатые родились в России, в Воронежской и Калужской областях, а также в Краснодаре. Местные обитатели - из разных семей, чтобы родственные связи не привели к вырождению. Температура ниже плюс пятнадцати градусов, а еще потожировые следы и бактерии человека для них смертельны.

- Может, вон с теми птицами связана какая-то необыкновенная история любви? - интересуюсь, не сводя взгляда с самых крупных птиц - зеленого самца и желтой самки индийских ожереловых попугаев.

- Да, их судьба необычна, - улыбается Елена. - Они чудом вдвоем пережили холодный ноябрь на даче в Воронеже после разлада у своих хозяев - семейной пары актеров, и их назвали в честь героев известного фильма - Бонни и Клайд. Потом попугаев перевезли в большой вольер для птиц театра кукол, где они гоняли своих соседей. Вот нам и предложили их забрать.

Сейчас организаторы мечтают о скворце как самой говорящей птице, чтобы научить его сакраментальной фразе: "Под ноги смотрите!".

По кличке Мафиози

Наиболее многочисленные обитатели парка амадины (австралийские воробьи (их 73), вырастают до пяти-шести сантиметров, а яйца составляют примерно один сантиметр в диаметре. Среди них самый крупный - самец бриллиантовой амадины - красавец в черном галстуке и очках, которому из-за внешнего вида и деловитых повадок дали кличку Мафиози.