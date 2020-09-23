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23.09.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

В Волгограде супругов осудили за насилие над малолетними детьми

Текст: Наталья Коротченко

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Волгограда и его 36-летней супруге, которые обвинялись в сексуальном насилии над собственными детьми. Их признали виновными, сообщается на сайте волгоградской облпрокуратуры.

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По сведениям ведомства, семейная пара под воздействием алкоголя неоднократно издевалась над своими тремя маленькими детьми в возрасте четырех, шести и восьми лет. Факты надругательства удалось установить после общения детей с психологами соцучреждения.

В настоящее время дети находятся под опекой, а их родители - под стражей. Суд приговорил отца пострадавших к 23 годам колонии строгого режима, мать - к 15 годам общего режима, однако приговор еще не вступил в силу.

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