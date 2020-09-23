В Волгоградской области уточнили кадастровую стоимость недвижимости

В Волгоградской области завершена работа над замечаниями к предварительной кадастровой оценке. С 25 июля по 11 сентября специалисты получили 2621 обращений. Из них 1017 касались земельных участков, 1604 - объектов капитального строительства.

По данным пресс-службы администрации региона, в отношении 1169 зданий и 710 участков Волгоградской области замечания собственников были признаны объективными - их кадастровая стоимость будет скорректирована.

"Обсуждение замечаний к промежуточным отчетным документам проходило максимально открыто и прозрачно, - отметила заместитель директора ГБУ ВО "Центр государственной кадастровой оценки" Наталья Лопашова. - Всего в 2020 году в регионе кадастровая оценка выполнена в отношении 2,8 миллиона земельных участков и объектов недвижимости. Только по 0,09 процента от общего количества поступили обращения граждан и юрлиц. Это говорит о высоком качестве первоначально произведенной оценки".

Увеличение или уменьшение стоимости зависит от уровня цен на рынке недвижимости, от состояния объекта, от глобальной экономической ситуации и изменений окружающей инфраструктуры. Изменение также может быть связано с исправлением ранее допущенных в реестре недочетов.