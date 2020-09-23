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23.09.2020 10:10
Рубрика: Власть

В Графской бухте - "большой сбор"

Водолазы ЧФ приступили к подъему затопленных в прошлом веке плавпричалов
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Крым № 213(8267)
Графская бухта в эти сентябрьские дни напоминает огромный водолазный полигон, где идут учения. Тут целая спасательная флотилия, усиленная отрядом вспомогательных судов ЧФ. Аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота с конца августа поднимает со дна затопленные объекты. Как говорят на флоте, в Графской бухте объявили "большой сбор".
Буксировка одного из поднятых со дна плавпричалов. Фото: Владимир Пасякин/ РГ Буксировка одного из поднятых со дна плавпричалов. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Буксировка одного из поднятых со дна плавпричалов. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Водолазы работают над расчисткой дна. Планируется поднять 13 объектов, - говорит руководитель операции, начальник УПАСР ЧФ капитан 1 ранга Александр Ульянов. - Это в основном плавучие причалы различных типов, затопленные в прошлом веке. Самый малый из них - водоизмещением в 15 тонн, самый крупный - в 1000.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В советские времена в Инкермане существовала судоразделка "Вторчермет", куда ЧФ на металлолом сдавал отслужившие свой срок и списанные корабли и суда. Там порезали практически весь флот времен Великой Отечественной - крейсера, эсминцы, подводные лодки. Судоразделка не успевала своевременно резать корабли, и некоторые из них просто тонули. Образовалось целое кладбище притопленных и полузатонувших кораблей.

Проблему со временем сумели решить. Затопленные корабли в Инкерманской бухте подняли и порезали на металл. Но вот до Графской руки не дошли. Там было гораздо меньше затопленного. Решили сделать это теперь, когда появилась новая техника.

Часть объектов уже на берегу - они больше не мешают судоходству и не загрязняют акваторию Инкермана. К началу октября планируется все работы закончить, если не помешает штормовая погода.

- Основная тяжесть легла на плечи водолазных специалистов нашего отряда, - говорит заместитель командира АСО по спасательным работам капитан 2 ранга Владимир Левин. - Им приходилось работать на глубине от пяти до десяти метров в условиях ограниченной видимости. Они обследовали объекты на дне, вели их остропку, обеспечивали подъем плавпричалов, их доставку на берег. Работы выполняли как военнослужащие, так и гражданские специалисты. .

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