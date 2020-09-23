Жительница Волжского призналась в жестокой расправе над мужем

Следователи СК РФ по Волгоградской области и оперативники полиции задержали жительницу Волжского по подозрению в жестоком убийстве.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления, во время конфликта с мужем женщина схватила нож, несколько раз ударила супруга в грудь. Когда мужчина скончался, подозреваемая расчленила тело, расфасовала по пакетам и спрятала в разных местах города, где имеются лесопосадки.

Во время ссоры семейной пары дома находились их меленькие дети в возрасте трех и пяти лет, которые по словам женщины, кровавой бойни не видели. Между тем после случившегося женщину беспокоило только то, что останки мужа обнаружат и растащат животные, и она поделилась своей тревогой со знакомым.

Сейчас решается вопрос о заключении подследственной под стражу, в содеянном она полностью призналась и показала места захоронения супруга.