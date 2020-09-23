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23.09.2020 15:30

Разыгрывается крыша

В Курганской области не хватает рабочих для капремонта многоквартирных домов
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
Курганская область в этом году столкнулась с острой нехваткой подрядчиков по кап­ремонту многоквартирных домов. В региональном фонде связывают дефицит с пандемией и ужесточением контроля за качеством и сроками выполнения работ. Строители видят одну из причин в низких расценках на материалы.
Нынче мигрантов в бригадах мало, а местные жители не спешат стать отделочниками. Фото: Татьяна Андреева/РГ Нынче мигрантов в бригадах мало, а местные жители не спешат стать отделочниками. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Нынче мигрантов в бригадах мало, а местные жители не спешат стать отделочниками. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В план капремонта на этот год в Курганской области включено 177 многоквартирных домов. Из них 47 уже сдано и принято комиссией, около семидесяти в работе и около 60 проходят аукционные процедуры. По данным на 18 сентября, больше всего аукционов объявлено на ремонт крыш, фасадов, систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

- В этом году мы как никогда испытываем дефицит подрядных организаций, - признает директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Евко. - Отчасти это связано с пандемией: не приехали рабочие, которые каждый год участвовали в ремонте, бригады полностью не сформированы. Кроме того, мы ужесточили контроль качества и сроков выполнения работ - и это тоже сыграло свою роль.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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По словам Сергея Евко, усилить контроль фонд вынудил негативный опыт с некоторыми подрядчиками и жалобы жильцов на некачественно оказанные услуги. Так, в конце 2018 года комиссия не приняла 46 домов, недоделки и брак по ним исправляли уже в 2019-м. Бракоделов в новом сезоне к ремонту не допустили: по решению антимонопольной службы три предприятия попали в реестр недобросовестных поставщиков, в течение трех лет им запрещено работать на строительном рынке по всей России. По итогам 2019 года ситуация существенно улучшилась, хотя несколько подрядчиков все-таки не выполнили все условия договоров. Сейчас остались только те организации, которые приняли правила игры на рынке Курганской области. Тем не менее, чтобы не допустить срывов впредь, региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ решил проводить предварительный отбор предприятий не раз в квартал, а непрерывно.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, подрядчики должны пройти двойной отбор через аукционы. Сначала предварительный - в департаменте строительства и ЖКХ. По сути, это конкурс документов. Затем практический - уже непосредственно в фонде капремонта. На этом этапе необходимо доказать, что у тебя есть компетенции и ресурсы.

Сейчас в региональном спис­ке 62 строительные, 56 проектных и 18 организаций стройконтроля, прошедших отбор. Несмотря на столь, казалось бы, основательный фильтр, идеального исполнения всех контрактов добиться пока не удалось. К тому же подрядчики не горят желанием заниматься капремонтом инженерных сетей. К примеру, чтобы заменить стояк в квартире на среднем этаже, нужно согласия соседей снизу и сверху. Многие не впускают рабочих, приходится составлять акты об отказах. И это тоже сильно портит статистику. Особенно ярко проблема заявила о себе во время карантина.

- Много недопусков, поэтому мы сейчас ставим вопрос, включать такие работы в капремонт или нет, - говорит гендиректор фонда. - Я считаю, что это не кап­ремонт. Заменить те же стояки можно за счет взносов на текущий ремонт. И это уже проблема управляющей компании.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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С ремонтом крыш тоже особо никто не хочет связываться. Пос­ле жалоб собственников на то, что при проведении работ кровли часто протекают, от подрядчиков начали требовать страховку на этот вид деятельности. Однако не всех предпринимателей это устраивает. К тому же, по словам подрядчиков, в договоры ремонт крыш часто включается вместе с фасадами. А те обновлять элементарно некому: катастрофически не хватает отделочников. Раньше выручали рабочие из ближнего зарубежья. Нынче они не приехали из-за пандемии, а местные не идут, считают, что мало платят. В то же время ресурса для повышения зарплаты нет.

- Сметы давно не пересматривали, - поясняет исполнительный директор подрядной организации Антон Матвеев. - Цены на отдельные стройматериалы повысились на 50-70 процентов, а стоимость фасадных работ осталась примерно на уровне 2016 года. Люди по таким расценкам наниматься не хотят.

Между тем пересмотр смет зависит от суммы взносов на капремонт. В Курганской области сейчас за квадратный метр платят 6,97 рубля, хотя первоначально программа была сформирована под тариф 9,6 рубля, однако его не утвердили. Пока финансовая устойчивость фонда не нарушена, но если ничего не менять, в перспективе это может случиться, отмечает Сергей Евко. Поэтому волей-неволей придется уменьшать объемы, а значит, и количество домов. Либо проводить работы выборочно. Например, ту же кровлю где-то делать без утепления, а где-то с частичной сменой стропил. Предпосылки к повышению тарифа тоже есть, но решение будет приниматься очень взвешенно.

Тем временем

Рынок капремонта в России в первом полугодии показал себя достаточно активным: в среднем на одну закупку подавалось две заявки вместо 1,5, как в 2019-м. Всего на восьми площадках было размещено 15 155 торгов. И хотя это почти на 3000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, объемы значительно выросли: со 134 до 216 миллиардов рублей. Из них 12 миллиардов пришлось на УрФО. По данным РТС-тендер, особенно активничали Югра и Тюменская область. Курганская область разместила 175 конкурсных процедур, но сумма, которую она готова заплатить подрядчикам, - всего 533 миллиона руб­лей, тогда как Свердловская область при меньшем количестве лотов потратит 1,2 миллиарда. Безусловный лидер по финансированию капремонта в первом полугодии - ХМАО: 4,1 миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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