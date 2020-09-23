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23.09.2020 10:06
Рубрика: Общество

На Ямале отменили тест на COVID-19 для вернувшихся из коротких поездок

Текст: Татьяна Воробьева

Власти Ямала внесли послабления в режим повышенной готовности, который действует в регионе с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: Евгений Козырев
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Так, тем местным жителям, которые вернулись из краткосрочной поездки (менее десяти дней) в отпуск, командировку или на лечение сдавать анализ на COVID-19 не нужно. Также с трех до пяти дней увеличился срок, в течение которого нужно пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат.

Что касается иногородних, "если срок пребывания на территории автономного округа продлился более пяти календарных дней, необходимо наличие отрицательного результата повторного лабораторного обследования, при этом в совокупности срок пребывания на Ямале не должен превышать десять календарных дней", - уточняется в постановлении.

По данным на 22 сентября в арктическом регионе выявлено 68 новых случаев COVID-19 (за весь период - 14 594). Из них восемь - среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период - 3 627).

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