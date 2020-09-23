На Урале директор школы потратила премии педагогов на поездки в такси

Бывшего директора верхотурской школы признали виновной в мошенничестве и превышении полномочий. Следствие установило, что женщина, во-первых, принимала на работу липовых сотрудников, а во-вторых, использовала премии подчиненных для оплаты текущих расходов - своих и учреждения.

Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, директриса фиктивно устраивала своих знакомых и членов семьи на временно вакантные должности уборщика, секретаря, лаборанта и так далее. "При этом фактически работы не выполнялись, а начисленную этим специалистам зарплату она забирала себе или отдавала родственникам", - сообщил пресс-секретарь ведомства, уточнив, что школе причинен ущерб на сумму более ста тысяч рублей.

Помимо аферы с липовым трудоустройство, подсудимая начисляла педагогам и работникам стимулирующие выплаты, которых те вы итоге не видели: деньги изымались и расходовались на нужды школы (на ремонт и благоустройство), а также - на оплату такси для директора и ее приближенных.

"При этом в бюджете школы были предусмотрены расходы на текущие нужды, и у директора была возможность вовремя спланировать и подготовить все необходимые сметы расходов. Однако, чтобы приукрасить действительность, тратить она предпочитала неправомерно полученные деньги", - отмечают в СК.

Суд учел, что бывшая руководитель образовательного учреждения признала вину, раскаялась и возместила ущерб. Женщина осуждена по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Она оштрафована на 100 тысяч рублей и лишена права занимать определенные должности на два года.