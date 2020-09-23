Свердловские сортировщики и переработчики отходов создали отраслевой союз. В нем уже девять предприятий. Им предстоит не только решать собственные проблемы, но и строить "экономику замкнутого цикла" - Минприроды РФ и "Российский экологический оператор" недавно включили Свердловскую область в пилотный проект комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

- Основная задача - доработать нормативную базу, активно строить объекты по сортировке и переработке для максимального вовлечения ресурсов во вторичный оборот, - пояснил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

По его мнению, для построения замкнутой системы в регионе есть все возможности. Переработчики с этим полностью согласны. Многие считают, что это как раз тот случай, когда решение вызревает одновременно и "снизу", и "сверху". Уже понятно, что коснется оно в основном переработчиков отходов третьего класса опасности, которые раньше не подпадали под регулирование.

- Изначально была идея объединить переработчиков опасных (в первую очередь нефтесодержащих) отходов, которые остались вне поля зрения надзорных органов. Но затем стали подтягиваться и другие, работающие с пластиком, шинами и так далее. Главное, что у них есть собственные мощности. "Перекупов", непонятных сборщиков у нас не будет, только промышленники, которые самостоятельно занимаются сбором отходов, не доводя их до полигона, а затем перерабатывают. Наличие лицензии обязательно, - сообщил "РГ" директор по развитию компании "Этиламин ЕК" Алексей Спирин.

В число первопроходцев вошли компании самого разного профиля: утилизирующие и перерабатывающие электронное оборудование, нефтесодержащие отходы, шины и кабельную продукцию. Участниками союза стали также сборщики и переработчики различных видов пластика, батареек, аккумуляторов, цветного металлолома. Они утверждают, что объединяются из-за желания работать "в белую", ведь не секрет, что долгие годы рынок формировался стихийно, со всеми вытекающими последствиями.

- Сегодня утилизацией, переработкой отходов занимаются многие, начиная с региональных операторов. Однако будем откровенны: отрасль даже не "серая", а на 90 процентов "черная". В наши ряды вступают те, кто стремится "обелиться", но поможем также и колеблющимся. Работы хватит для всех, главные критерии - прозрачность и соблюдение законодательства, - подчерк­нул Спирин.

О том, насколько велик этот рынок, говорит тот факт, что членом свердловского союза стало челябинское предприятие "Мегаполис Ресурс", один из трех переработчиков батареек и аккумуляторов в стране. А некоторые ниши вообще свободны, например, сбор и утилизация стекла. В незапамятные времена банки и бутылки, собранные свердловчанами, отправлялись на Ирбитский стекольный завод, но он давно ликвидирован. Желающих возродить производство пока нет, переработка стекла сегодня экономически невыгодна, говорят эксперты. Зато в двери союза уже постучались переработчики бумаги. Как выяснилось, их ждали многие.

- Мы занимаемся клинингом, а также сбором и сортировкой отходов. Работаем со многими магазинами, больницами, ТСЖ и другими юрлицами. Особо опасные отходы - не наша епархия, те же больницы утилизируют их отдельно. Но отсортировать остальные ТКО по классам можем: бумага, картон, пластик, банки... При этом качество сырья получается на порядок выше, чем на итоговой сортировке отходов, когда бумага, например, уже мокрая. Однако одной компании работать сложно. При помощи союза переработчиков надеемся найти партнеров, которые помогут собирать со всех объектов отсортированный нами мусор, - рассказала "РГ" директор компании "Федора" Алиса Локшина.

Эксперты к созданию отраслевого объединения относятся позитивно, напоминая, что тема крайне актуальная. Считают, что совместно предприятиям проще отстаивать свои права или пропагандировать среди населения сбор и переработку отходов. Однако опасаются, что консолидация может привести к необоснованному росту тарифов.

- Я воочию видел такие примеры в Европе, например, в Мадриде. Игроки рынка требовали повышения тарифов, шантажируя горожан тем, что не будут вывозить мусор. Нельзя исключить такую ситуацию и в Свердловской области, ведь мы видим, что платежки растут каждый год, а качество услуги остается прежним, - говорит директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Члены союза уверяют, что такая ситуация невозможна, ведь они не занимаются вывозом отходов на полигоны.

- Сборщиков мусора среди нас нет - только переработчики. Мы не монополизируем рынок, просто хотим установить правила. И не собираемся влиять на ценовую политику компаний. Союз - некоммерческая организация, хозяйственную политику не ведет и тарифами не занимается, - парирует Алексей Спирин.

Он также напомнил, что создание объединения поддержало правительство Свердловской области. В качестве партнеров выступили Российское экологическое общество (РЭО) и "Опора России".

Справка "РГ"

Переход системы на замкнутый цикл будет осуществляться в рамках нацпроекта "Экология". Основным инструментом станет региональная программа в сфере обращения с отходами, производства и потребления. С ее помощью и при поддержке федерального бюджета (за счет средств РЭО) на Среднем Урале создадут инфраструктуру, обеспечивающую раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, а также производство готовой продукции из вторсырья. К слову, в рамках регионального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО" планируется строительство 17 мусоросортировочных комплексов и двух объектов утилизации. К 2024 го­ду их мощности будут обрабатывать 75 процентов и утилизировать 36 процентов всех образуемых в регионе отходов.