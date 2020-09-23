Ученые придумали, как преодолеть устойчивость инфекций к антибиотикам

Сотрудники института X-BIO Тюменского госуниверситета вместе с коллегами из института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук, НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора представили научному сообществу громкое открытие. Найденный ими антибиотик пептидной природы, выделяемый алкалофильным мицеллиальным грибом, что растет в экстремальных местах обитания, обладает антибактериальным, антифунгальным и противоопухолевым действием.

Подробнее о своих успехах ученые рассказали в авторитетном тематическом журнале буквально на днях, а разработку они ведут уже более двух лет.

Старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Евгений Рогожин объяснил, что обнаруженное природное вещество, названное эмерицеллипсином А, универсально в лечении разных инфекций человека и животных. Оно, например, подавляет у бактерий MDR- и XDR-форм способность к образованию биопленок, в результате чего те теряют устойчивость к антибиотикам, уже давно известным на рынке. Представители тюменского вуза уверены, что отныне с помощью полипептида можно воздействовать и на другие патогенные штаммы микроорганизмов, в том числе на грибы рода Candida и Aspergillus, возбудителей кандидозов и аспергиллезов. Кроме того он проявляет токсичность к опухолевым клеткам, нанося при этом меньший вред здоровым, чего не скажешь про антибиотик доксорубицин, применяемый в химиотерапии.

После успешных исследований вещества на клеточных линиях представители института X-BIO готовы перейти к лабораторным испытаниям препарата, как в чистом виде, так и в комплексе с другими лекарствами. Скорее всего, эмерицеллипсином А посоветуют обрабатывать пораженные участки тканей или же использовать его в виде инъекций.

Заявленное исследователями из Западной Сибири новое соединение кто-то уже называет революционным прорывом, ведь одна из главных проблем здравоохранения XXI века - устойчивость к антибиотикам и как следствие рост числа смертей от бактериальных инфекций во всех странах. Возможно, не далек тот час, когда лекарство на основе алкалофильного мицеллиального гриба подвинет ванкомицин, который пока считается "антибиотиком последней надежды и стратегического запаса".