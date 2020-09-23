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23.09.2020 15:55

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Хозяева узнают о пригодности своих измерительных приборов онлайн
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
Бумажные свидетельства поверки измерительных приборов в России заменили записью в электронном реестре - с сегодняшнего дня только она будет иметь юридическую силу.

Аккредитованные организации вносили данные в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и раньше (с 2008 года), чтобы собственники могли отследить данные о своих устройствах, но тогда эта информация имела лишь уточняющий характер.

По мнению главы Росстандарта Алексея Абрамова, законодательное закрепление электронных записей в качестве достоверного источника не просто упростит регистрацию приборов, но и сделает рынок прозрачным. Например, получив звонок с требованием пройти поверку счетчиков, человек узнает, легально ли действует компания.

Фото: iStock
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Юрлица и индивидуальные предприниматели подают сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, говорится в приказе Минпромторга России.

- Такое время отводится на оцифровку данных из-за того, что метрологи помимо прочей выполняют работу в отдаленных и труднодоступных районах, где нет доступа к Интернету. Это максимальный период, реальные же сроки устанавливаются в договоре с заказчиком. Мы стараемся выгружать сведения в день проведения поверочных работ, - отмечает и.о. гендиректора ФБУ "УРАЛТЕСТ" Юрий Суханов.

К слову, сроки отправки итогов поверки в электронный реестр планируют уже в будущем году сократить до 20 дней для измерительных приборов, применяемых в качестве эталонов единиц величин, и до 40 дней для остальных. За первые три недели тестовой работы нового механизма в фонде было опубликовано около миллиона записей. Специалисты "УРАЛТЕСТ" ежедневно выкладывают до тысячи, и в течение суток они появляются в открытом доступе.

- Законодательные изменения касаются обеспечения единства измерений и распространяются на все устройства, которые используются в сфере госрегулирования. Поэтому так важно предоставить профильным организациям и промпредприятиям удобную площадку для передачи сведений о поверочных работах в режиме реального времени, - добавляет Андрей Яшин, замдиректора Всероссийского НИИ метрологической службы Росстандарта - оператора программы.

Благодаря онлайн-сервису жители смогут избежать риска нарваться на мошенников: свидетельства о поверке и записи в паспорте устройства станут выдавать строго по заявлению владельца оборудования. На этой же площадке организаторы собираются объединить пользователей и экспертов, чтобы информировать о новых стандартах.

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