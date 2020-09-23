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23.09.2020 15:53

Правило в коробке

Застройщики проверят стандарты ИЖС
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
Ассоциация индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начала прием заявок от застройщиков, готовых апробировать отраслевые стандарты.

- Возьмем 10-15 компаний, готовых вместе создавать условия для повышения доступности и качества рынка, и начнем внедрять. По времени это займет 1-3 месяца. Кто раньше не работал с загородной ипотекой, начнет это делать, а другие смогут существенно увеличить объемы реализации, - поясняет Андрей Судаков, руководитель направления по работе с партнерами ассоциации ИЖС. - С нашей точки зрения, потребитель должен получать все услуги в формате одного окна, начиная с подбора земельного участка, геологических изысканий, строительно-монтажных работ, заканчивая вводом в эксплуатацию и присвоением дому милицейского адреса.

Портрет потребителя загородного жилья изменился из-за пандемии. К молодым парам с детьми и пенсионерам присоединились романтики

Напомним, что ассоциация ИЖС выросла из ассоциации деревянного домостроения Урала в 2018 году с целью систематизации и "обеления" рынка загородной недвижимости. О нормо­творчестве этого объединения "РГ" уже писала ("Дом с одним окном" - "Экономика Уральского округа" от 5 августа 2020 го­да). На сегодня готово 15 правил, которые описывают все этапы деятельности застройщика. Чтобы стать участником пилотного внедрения, нужно зарегистрироваться на сайте. После этого вы получите пакет нормативов и несколько установочных сессий. А также доступ к сервисам финансового планирования и учета, ипотечным программам, отраслевым новостям. В декабре на общем собрании ассоциации ИЖС участники эксперимента смогут рассказать, с какими трудностями они столкнулись при реализации коробочных решений, - это позволит доработать стандарты.

Многие эксперты отмечают, что в нынешнем году рынок загородного жилья пережил настоящий бум. Запертым в своих квартирах из-за пандемии людям очень не хватало пространства и свободы, при этом они хотели сохранить городской уровень комфорта. Соответственно резко повысилась и планка требований к коттеджным поселкам: теперь покупателей интересует не только наличие электричества и газа, но и детского сада, школы, магазина, спортивного центра, зон для барбекю, бассейнов, велодорожек, ландшафтного дизайна.

Фото: Владимир Лавров
Переселенцам из аварийного жилья предложат выбор

- Произошло количественное и качественное увеличение спроса на дома и участки в границах 35 километров от Екатеринбурга. При этом довольно много людей, которые не хотят строить, а ищут готовое жилье в рассрочку, ипотеку, в обмен на городскую квартиру. Особо популярны коттеджи площадью до 150 метров и с ценником до шести миллионов рублей с хорошей транспортной доступностью и охраняемым периметром, - комментирует ситуацию эксперт по загородной недвижимости Николай Савин.

Портрет потребителя претерпел изменения из-за пандемии. К традиционным двум группам (пары 30-40 лет с детьми и животными, ведущие здоровый образ жизни, а также пенсионеры со стабильным доходом) присоединились романтики - люди в поисках положительных эмоций и экологической среды, которым надоело коротать карантин в панельных многоэтажках. Вариантов обзавестись коттеджем в лесу или на берегу реки у них несколько: к примеру, молодые и не очень денежные продают городскую квартиру, приобретают участок и стремятся за несколько месяцев построить дешевое жилье из быстровозводимых конструкций. У более степенных и платежеспособных первоначальным взносом на строительство становится продажа наследства или второй квартиры, которая раньше сдавалась в аренду.

- До 2020 года у нас практически был не развит сегмент аренды загородного жилья. Этим летом спросом пользовались и участки в коллективных садах, и дома в деревне, и коттеджные поселки. Люди готовы были платить по 30-50 тысяч рублей в месяц за полностью благоустроенные варианты площадью 50-150 метров, - констатирует Николай Савин.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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