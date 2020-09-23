В Челябинске перевернулась машина скорой помощи

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП с автомобилем скорой помощи, в котором пострадали водитель и пациентка. Виновником происшествия стал водитель "Газели", не пропустивший "скорую" на светофоре, сообщили в среду в городской ГИБДД.

- Авария произошла вчера в девять часов вечера на улице Дарвина в Челябинске, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 46-летний водитель "Газели", двигаясь на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении спецавтомобилю "УАЗ", который двигался с включёнными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией.

От удара машина скорой помощи опрокинулась. Пострадали 54-летний водитель и 44-летняя пассажирка.

Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, отметили в ГИБДД.