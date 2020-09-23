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Рубрика: Общество

Зачет по блокчейну

В Зауралье открою IT-институт и IT-колледж
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
В Курганской области в этом году открылось 50 новых IT-компаний: зарегистрировались 12 юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей. Активность бизнеса напрямую связана с развитием информационных технологий в регионе и беспрецедентными мерами господдержки.
Фото: iStock
Отечественной экономике не хватает квалифицированных IT-специалистов

Для IT-сферы в Зауралье созданы, можно сказать, тепличные условия: упрощенная система налогообложения: "доходы минус расходы" по ставке один процент, аренда помещений в бизнес-инкубаторе - всего рубль за квадратный метр плюс льготные займы.

- Правительство поддерживает начинающих IT-предпринимателей, и они откликаются, - прокомментировала врио директора регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

По ее мнению, в будущем количество новых игроков в этой отрасли будет только расти. Для подготовки специалистов сейчас создается образовательный IT-кластер, который объединит частные компании и учебные заведения. В основе кластера - IT-колледж и IT-институт. В прош­лом году Курганский технологический колледж выиграл федеральный грант в размере почти 40 миллионов рублей. На эти деньги приобрели оборудование и оснастили пять мастерских по стандартам World skills. Направления подготовки планируются самые прорывные: разработка компьютерных игр и мобильных приложений, машинное обучение и Big Data, блокчейн и распределенный реестр.

Направления подготовки - самые прорывные: разработка компьютерных игр и мобильных приложений, машинное обучение , Big Data, распределенный реестр

IT-колледж собираются открыть в конце года, институт математики и интеллектуальных систем - уже на днях, на базе Курганского госуниверситета. В состав нового учебного заведения вошли пять профильных кафедр, где студентов погрузят в автоматизацию производственных процессов, безопасность информационных и автоматизированных систем, программное обеспечение автоматизированных систем управления, фундаментальную математику, а также IT-технологии в энергетике и технологии металлов.

Учебные планы вуза и колледжа уже согласованы с основными работодателями - крупными IT-фирмами. Предполагается, что их сотрудники тоже будут заниматься со студентами, в том числе готовить кадровый резерв. Площадками для практического обучения станут федеральные предприятия.

В IT-колледже, помимо учебных аудиторий, разместят инфраструктуру кластера: почти 1000 квадратных метров займет бизнес-инкубатор с конференц-залом и коворкингом, где можно арендовать место и начать собственный бизнес.

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