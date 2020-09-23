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23.09.2020 16:33
Рубрика: Экономика

В регионах возродят производство льна для швейной промышленности

Текст: Анна Шиллер
Фото: Татьяна Андреева

В регионах планируют запустить госпрограмму по субсидированию производителей льна, которую создали министерство сельского хозяйства и минпромторг России. Об этом рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, когда объезжал уральские швейные фабрики.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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На давно забытую растительную культуру обратили внимание неслучайно: ее можно применять в текстильной и пищевой промышленности. Льняные ткани всегда считались прочнее остальных, а семена льна вдобавок обладают лечебным эффектом.

- Мы хотим возродить производство и использование льна. Он имеет хорошие перспективы в изготовлении текстиля и продукции для других отраслей промышленности, например, композитных материалов. Многие губернаторы изъявили желание выращивать эту культуру в своих регионах, чтобы развивать отечественное сырье, - отметил Виктор Евтухов.

По его словам, сейчас обсуждается и производство целлюлозы из ненаркотической конопли, которое уже культивируется в Узбекистане. Она превосходит по своим качествам не только хлопок, но и лен.

Между тем

Уральские предприятия тоже заинтересованы в отечественных материалах, так как половину внутреннего рынка занимают импортные товары. На Свердловском камвольном комбинате, одном из четырех оставшихся в стране, выпускают текстиль из шерсти и полиэфирных волокон. Производить более эластичные ткани помогла федеральная субсидия на закупку новых станков и прядильных машин, которые заработали четыре месяца назад.

Текстильное производство сегодня оцифровано на 60 процентов. Так, с современным оборудованием мастерам портновской мануфактуры SHISHKIN удается конструировать трехмерные цифровые модели одежды, обмениваться данными через планшеты, которые автоматически отправляют данные на печать лекал или оттисков. Физический ручной труд нужен лишь для управления процессом и своевременной загрузки ткани.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото

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