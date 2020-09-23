В Сургуте к матери актрисы Марины Митрофановой по ошибке пришли с обыском

Как написала актриса, призывая своих читателей к максимальному вниманию, инцидент произошел около 9 часов утра: в квартиру ломились незнакомые люди.

Их было несколько. Один из них представился сотрудником ЖЭУ, другой - сотрудникосм Следственного комитета. Также, по словам актрисы, перед дверью стояли двое мужчин в форме, в масках и с дубинками. Они хотели войти внутрь под предлогом того, что мама актрисы "топит квартиру снизу".

"Конечно, этого не было. Когда она на шум вышла в общий коридор на две квартиры, они уже ломали дверь, на вопросы о причинах взлома не получила должного ответа, стала вызывать полицию...", - рассказала Марина Митрофанова. - Дверь продолжили ломать, маме с соседкой пришлось спрятаться в своих квартирах, так как было полное ощущение, что это преступники".

Произошедшее далее актриса сравнивает со сценарием фильма для фестивального кино. Визитеры сломали общую дверь и начали ломиться в квартиру. Позже они поняли, что перепутали дома и это не тот адрес, который им нужен. Полиция приехать не успела.

Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу отреагировало на ситуацию. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регуправления, по данному факту назначена служебная проверка, в "ходе которой будут установлены виновные лица, а также рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причиненного собственникам поврежденной двери".

Также сообщается, что сотрудники следственного отдела по городу Сургуту при силовой поддержке Росгвардии в рамках расследования одного из преступлений действительно проводили ряд обысков. В данном случае решение о взломе было принято после отказа женщины открыть дверь.

"В дальнейшем при предъявлении женщине постановления о производстве обыска установлено, что расположение квартиры определено ошибочно, - сообщает регуправление СК. - При этом номера подъездов, расположение квартир на этажах в двух из домов в едином строении идентично. В связи с выясненными обстоятельствами обыск в квартире не проводился, а следственная группа проследовала по правильному адресу".

Добавим, что Марина Митрофанова известна по ролям в таких кинолентах как "Красивая жизнь", "На дальней заставе" и "Скоро будет счастье".