Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров

Ежегодно на региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, которые начнутся с 2021 года, будут выделять по 90 миллиардов рублей, сказал премьер-министр Михаил Мишустин участникам форума "Дни лидеров муниципального управления".

"Часть средств, которые получит регион по своей программе, можно будет направить на закупку транспорта для медицинских работников в сельской местности и малых населенных пунктах. Это не машины скорой помощи, а именно транспорт для врачей и фельдшеров, которые едут к пациенту", - подчеркнул глава правительства.

В ближайшее время кабинет министров утвердит правила распределения этих средств, и субъект Федерации при подготовке проекта региональной программы должен включить в нее приобретение такого автотранспорта.