Новости

Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей 03:31
Трамп заявил о желании скорее заполнить вакансию в Верховном суде США 03:27
Трамп прокомментировал смертность в США от коронавируса 03:11
В США пострадавшим от COVID-19 семьям направят 8 миллиардов долларов 02:55
МКС успешно уклонилась от неопознанного космического объекта 02:29
Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 02:16
Экс-советник Белого дома: США становятся в мире объектом для жалости 02:02
Белый дом объяснил увольнение критиковавшей Трампа сотрудницы 01:45
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой 01:41
В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2" 00:54
НАСА: МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора 00:42
ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19 00:41
В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания 00:24
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 22.09.2020
"Барселона" заблокировала переход Суареса в "Атлетико" 22.09.2020
Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за болезни отца 22.09.2020
Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции 22.09.2020
Мишустин выступит на форуме "Дни лидеров муниципального управления" 22.09.2020
В Москве найдены убитыми женщина с сыном 22.09.2020
Петербургские студенты "научили" зубную щетку брать у владельца анализы 22.09.2020
Новак: Энергокомпании увеличивают инвестиции в "зеленые" технологии 22.09.2020
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 22.09.2020
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 22.09.2020
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 22.09.2020
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 22.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
23.09.2020 00:45
Рубрика: Спорт

Кто на корте хозяин

Хачанов победил немца Штруффа в Гамбурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8267)
Карен Хачанов, получивший восьмой номер посева на турнире в Гамбурге, в упорной борьбе обыграл хозяина грунтовых кортов немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч первого круга длился 2 часа 37 минут и со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 завершился в пользу россиянина.
В решающий момент третьего сета, когда соперник подавал на матч, Карен Хачанов взял три гейма подряд и победил. Фото: REUTERS В решающий момент третьего сета, когда соперник подавал на матч, Карен Хачанов взял три гейма подряд и победил. Фото: REUTERS
В решающий момент третьего сета, когда соперник подавал на матч, Карен Хачанов взял три гейма подряд и победил. Фото: REUTERS

Накануне и Андрей Рублев с победы стартовал в Гамбурге. Он отправил домой американца Тенниса Сандгрена, пробившегося в основную сетку через квалификацию (6:3, 6:3). В прошлом году Андрей добрался на этих кортах до финала, но уступил грузину Николозу Басилашвили со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Тот стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, кому удалось защитить чемпионский титул в Гамбурге. Басилашвили выигрывал турнир и в 2018 году.

Теннисист Медведев надеется выиграть несколько матчей "Ролан Гаррос"-2020

Сейчас задача-минимум для Рублева - снова добраться до финала. Так что он был рад уверенному выходу во второй круг.

- Это был лучший матч, который я провел на грунте в этом сезоне", - отметил россиянин. - Я очень доволен, как сыграл против Сандгрена, потому что он достойный соперник. Когда увидел сетку, сразу понял, что матч получится непростым. И я готовился к нему, в том числе и психологически настраивался. В итоге могу сказать, что полностью контролировал матч. Мне нравится атмосфера в Гамбурге. Я рад, что вернулся сюда и удачно начал турнир.

В прошлом году Хачанов обыграл Штруффа на траве, но уступил ему на харде

Во вторник, уже после подписания номера "РГ" в печать, свой первый матч в Гамбурге и вообще на грунте сыграл Даниил Медведев. Напомним, что пятый номер мирового рейтинга после US Open снялся с "Мастерса" в Риме, чтобы свести на нет риск получить травму.

Кстати

Вокруг "Ролан Гаррос" накаляются страсти. На организаторов турнира в суд готов подать Дамир Джумхур. Теннисиста из Боснии и Герцеговины не допустили до участия в соревнованиях, так как его тренер Петар Попович сдал положительный тест на коронавирус. Однако результат мог оказаться ложным, ведь в организме специалиста также присутствовали антитела. Но повторный тест в Париже ему пройти не разрешили. Он это сделал в Белграде и получил отрицательный результат. Как сообщают местные СМИ, Джумхур нанял юристов, чтобы добиться справедливости.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Косачев о выступлении Путина на ГА ООН: Это были слова мирового лидера
"Яндекс" покупает TCS Group Олега Тинькова за 5,48 млрд долларов
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"