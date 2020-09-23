Карен Хачанов, получивший восьмой номер посева на турнире в Гамбурге, в упорной борьбе обыграл хозяина грунтовых кортов немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч первого круга длился 2 часа 37 минут и со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 завершился в пользу россиянина.

Накануне и Андрей Рублев с победы стартовал в Гамбурге. Он отправил домой американца Тенниса Сандгрена, пробившегося в основную сетку через квалификацию (6:3, 6:3). В прошлом году Андрей добрался на этих кортах до финала, но уступил грузину Николозу Басилашвили со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Тот стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, кому удалось защитить чемпионский титул в Гамбурге. Басилашвили выигрывал турнир и в 2018 году.

Сейчас задача-минимум для Рублева - снова добраться до финала. Так что он был рад уверенному выходу во второй круг.

- Это был лучший матч, который я провел на грунте в этом сезоне", - отметил россиянин. - Я очень доволен, как сыграл против Сандгрена, потому что он достойный соперник. Когда увидел сетку, сразу понял, что матч получится непростым. И я готовился к нему, в том числе и психологически настраивался. В итоге могу сказать, что полностью контролировал матч. Мне нравится атмосфера в Гамбурге. Я рад, что вернулся сюда и удачно начал турнир.

В прошлом году Хачанов обыграл Штруффа на траве, но уступил ему на харде

Во вторник, уже после подписания номера "РГ" в печать, свой первый матч в Гамбурге и вообще на грунте сыграл Даниил Медведев. Напомним, что пятый номер мирового рейтинга после US Open снялся с "Мастерса" в Риме, чтобы свести на нет риск получить травму.

Кстати

Вокруг "Ролан Гаррос" накаляются страсти. На организаторов турнира в суд готов подать Дамир Джумхур. Теннисиста из Боснии и Герцеговины не допустили до участия в соревнованиях, так как его тренер Петар Попович сдал положительный тест на коронавирус. Однако результат мог оказаться ложным, ведь в организме специалиста также присутствовали антитела. Но повторный тест в Париже ему пройти не разрешили. Он это сделал в Белграде и получил отрицательный результат. Как сообщают местные СМИ, Джумхур нанял юристов, чтобы добиться справедливости.