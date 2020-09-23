Женская сборная России по футболу на выезде обыграла команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2021 на 2022 год.

Встреча группы А, которая состоялась в латвийской Юрмале, завершилась победой россиянок со счетом 3:0. Голы забили Дарья Яковлева (22-я минута), Наталья Машина (76) и Нелли Коровкина (90+3).

Наша сборная под руководством Елены Фоминой набрала 12 очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы А. Лидируют футболистки из Нидерландов. В семи матчах они набрали 21 очко.

Согласно регламенту девять победителей групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места (без учета результата с шестой командой в своей группе), напрямую попадут в финальный турнир Евро. Шести худшим командам из числа занявших вторые места предстоит сыграть в раунде плей-офф.