Рождественская гонка по биатлону 2020 года отменена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, соревнования, намеченные на 28 декабря, не состоятся, так как правительство Германии запретило проводить все крупные массовые спортивные мероприятия до конца года. Федерация лыжных видов спорта, организаторы гонки и представители домашнего стадиона футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, где по традиции проходит это рождественское шоу с участием самых лучших и известных биатлонистов, приняли совместное решение перенести гонку на 2021 год.

Зрители, которые уже приобрели билеты, могут обменять их или сохранить. Они будут действовать и год спустя.

Последний раз россияне побеждали в Гельзенкирхене в 2017 году. Победу тогда праздновали Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.