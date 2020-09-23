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23.09.2020 03:31
Рубрика: В мире

Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

Фото: JOAQUIN SARMIENTO / AFP Фото: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Фото: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майкл Пенс, во вторник был вынужден вернуться в аэропорт вылета после столкновения с птицей. Инцидент произошел в штате Нью-Гэмпшир.

Фото: iStock
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Как сообщает CNN, ссылаясь на помощников Пенса, ЧП произошло сразу после вылета. Экипаж принял решение вернуться "в качестве меры предосторожности". Сейчас воздушное судно осматривают специалисты, пишет ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Планируется, что Пенс, который принимал участие в предвыборных мероприятиях, вернется в Вашингтон на другом самолете.

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