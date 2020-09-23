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23.09.2020 19:00
Рубрика: Происшествия

Мальчик с гранатой

Следственный комитет разбирается с продажей пиротехники под видом детских игрушек
Текст: Наталья Козлова, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
Ведомство Александра Бастрыкина возбудило необычное уголовное дело - в московской квартире в руках у ребенка взорвалась купленная отцом игрушка в форме гранаты. Следователи сформулировали это ЧП по-своему. Дело они завели "по факту травмирования несовершеннолетнего подростка в результате игры с макетом боеприпаса". Расследование поручено столичному подразделению СКР.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. В минувшее воскресенье в отделение полиции по району Тропарево-Никулино пришло сообщение из Детской клинической больницы N 9 им. Г.Н. Сперанского. Туда "скорая помощь" привезла ученика пятого класса столичной школы Егора. Диагноз - взрывная травма, множественные ссадины туловища и верхних конечностей. Мальчика положили в 5-е хирургическое отделение. Полицейские немедленно выехали в больницу.

Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости
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Сам Егор рассказал сначала врачам, а потом и полицейским, что был дома в Олимпийской деревне, что на Мичуринском проспекте, и у него в руке взорвалась игрушечная граната. Отец мальчика Константин Геннадьевич тоже объяснил полиции, что случилось. То, что взорвалось в руках ребенка, - игрушка, которую он сам купил ему накануне. Отец пятиклассника трудится автослесарем, и в субботу он заехал на АЗС "Трасса", что на 37-м километре Киевского шоссе. Там в магазине на заправке он и купил сыну "макет-игрушку Граната". Константин Геннадьевич уверяет, что никаких предостерегающих надписей на игрушке не было, слов, что это пиротехническое средство, - тоже. Покупку он дома отдал Егору, и тот, взяв подарок, выдернул из гранаты чеку. Раздался громкий хлопок...

Мальчик рассказал, что игрушку эту он уже видел раньше, когда он с родителями ехал на дачу. Мальчик очень просил отца купить гранату. Вот папа и вспомнил про просьбу сына.

По словам представителя столичного СК Юлии Ивановой, уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Подумать страшно, что было бы, если Егор выдернул чеку из грана-ты не дома, а на самой АЗС

Сейчас сыщики пытаются ответить на массу вопросов. Первый из них: кто изготовил игрушку? Пока неизвестна даже страна-изготовитель, не говоря уж о фирме. Потом надо выяснить, откуда в магазин на АЗС попала эта, с позволения сказать, игрушка, оказавшаяся пиротехническим изделием. Сколько таких гранат уже продано? В какие супермаркеты кроме заправок попали эти недетские товары - их надо срочно оттуда изъять. Страшно подумать, что бы было, если Егор выдернул чеку из такой гранаты не дома, а прямо на АЗС.

Компетентно

По закону, любую пиротехнику можно продавать только в специализированных магазинах и при наличии лицензии. Пиротехника делится на пять классов опасности, из которых четвертый и пятый относятся к разряду профессиональной и работать с ней могут только специалисты, у которых в кармане лежит "Удостоверение пиротехника". Что страшно, немалая часть того, что иногда вполне легально попадает в детские руки - изделия четвертого и пятого классов опасности. Опасные виды развлекательной пиротехники из продажи регулярно изымают. И во многих изъятых игрушках эксперты находят материалы специального назначения. То есть эти "петарды" пригодны скорее для взрывных инженерных работ, а не для новогоднего веселья. Тротиловый эквивалент некоторых "пиротехнических игрушек" доходит до пяти-десяти граммов. Часть опасной пиротехники - контрабанда, в основном китайская. Другая часть - доморощенная кустарная продукция. В подпольных цехах, без соблюдения ГОСТов и технологий предприимчивые умельцы "на глазок" клепают смертельно опасные "салюты".

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