СК возбудил дело о хищении средств для консерватории им. Римского-Корсакова

Возбуждено уголовное дело "о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных работ в ФГБУ "Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова". Дело завели против руководства общества с ограниченной ответственностью "Меандр".

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко: - Следствием установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству" и ООО "Меандр" был заключен государственный контракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 миллионов рублей. В качестве аванса общество получило средства в размере более 191 миллион рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства были обналичены, а запланированные работы не выполнены.

Петренко говорит, что по уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступления генерального директора ООО "Меандр" Елены Завадской и фактического собственника этой организации Евгения Ярмоша.

Следственным комитетом совместно с МВД в Санкт-Петербурге по местам жительства и работы Завадской, Ярмоша и других сотрудников ООО "Меандр" проведены обыски. Завадская и Ярмош задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ -"мошенничество в особо крупном размере ".

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.