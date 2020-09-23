Новости

Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 21:14
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 21:09
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 20:56
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 20:55
Песков рассказал о формате встреч Путина 20:48
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 20:19
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 20:08
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 20:04
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 19:58
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 19:57
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 19:54
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 19:51
В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах 19:46
Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля 19:45
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа 19:43
Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов 19:40
Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров 19:37
Недельная инфляция в России вернулась к нулевым значениям 19:29
США расширили антироссийские санкции 19:18
Греф о сделке "Яндекса" и "Тинькофф": Сбербанк не боится конкуренции 19:16
Мишустин прокомментировал законопроект о всероссийской реновации 19:15
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам 18:57
Крупные города смогут участвовать в конкурсе проектов по созданию комфортной среды 18:53
МИД подтвердил данные о том, что "Новичок" не создавался в СССР и РФ 18:43
Депутат: Информация о причастности Запада к ситуации вокруг Навального нашла подтверждение 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 19:54
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Текст: Наталья Козлова

Главное следственное управление СКР по Москве объявило о завершении расследования уголовного дела против депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга

По версии следствия, депутат Московской городской думы, "имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение", с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно готовил и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника. Суммы были от 350 до 850 тысяч рублей. Бумаги, которые предоставлял столичный депутат, "содержали заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности". В действительности, Шереметьев просто присваивал деньги.

По подсчетам следствия, своими действиями он причинил ущерб бюджету Москвы более чем на 2 миллиона рублей.

Противоправная деятельность фигуранта дела была пресечена благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры Москвы и "иных правоохранительных органов".

В СК говорят, что собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денег. Они согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми