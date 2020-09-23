СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Главное следственное управление СКР по Москве объявило о завершении расследования уголовного дела против депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, депутат Московской городской думы, "имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение", с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно готовил и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника. Суммы были от 350 до 850 тысяч рублей. Бумаги, которые предоставлял столичный депутат, "содержали заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности". В действительности, Шереметьев просто присваивал деньги.

По подсчетам следствия, своими действиями он причинил ущерб бюджету Москвы более чем на 2 миллиона рублей.

Противоправная деятельность фигуранта дела была пресечена благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры Москвы и "иных правоохранительных органов".

В СК говорят, что собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денег. Они согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.