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23.09.2020 19:43
Рубрика: Власть

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа

Текст: Татьяна Замахина

Решение Болгарии выслать двух российских дипломатов не останется без зеркального ответа. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии

Ранее стало известно, что двое российских дипломатов были объявлены в Болгарии персонами нон грата. МИД страны заявил, что высылает их из-за подозрения в шпионаже.

По оценке политика, Болгария, объявив о таком решении, пополнила список государств, "раздувающих на ровном месте шпионские скандалы против России". Данный шаг наносит серьезный урон отношениям двух стран, констатировал Слуцкий.

- Демарш Софии по высылке дипломатов РФ, разумеется, не останется без симметричного ответа с российской стороны, - подчеркнул он.

Глава комитета также отметил, что Чехия, Норвегия, Словакия, Австрия предпринимали в течение 2020 года аналогичные действия с практически одинаковой аргументацией. "Я не исключаю, что все это является частью стратегии по дальнейшей демонизации России на европейском континенте", - заключил Слуцкий.

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