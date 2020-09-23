Совфед назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил председателя Арбитражного суда Поволжского округа Юрия Глазова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ. Такое постановление было принято на первом заседании осенней сессии палаты.

Накануне кандидатуру поддержал профильный комитет по конституционному законодательству и госстроительству. "Кандидатура Глазова Юрия Владимировича отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией РФ и законом "О статусе судей в РФ" к судье Верховного суда РФ", - говорится в заключении комитета.

Новый заместитель председателя Верховного суда РФ возглавит Судебную коллегию по гражданским делам.

Юрий Глазов родился в 1962 году, окончил Саратовский юридический институт по специальности "правоведение". В судебной системе работает с 1990 года. С февраля 2013 года занимал пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа.