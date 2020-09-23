Новости

Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 10:57
"Спартак" оспорит в CAS штраф владельца клуба Леонида Федуна 10:33
Посол РФ в Германии сообщил о расследовании по делу российского блогера 10:27
Совфед назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда РФ 10:23
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка 10:20
Московские пожарные помогли снять кольцо с пальца ребенка 10:10
На Ямале отменили тест на COVID-19 для вернувшихся из коротких поездок 10:06
"Спартак" начал переговоры о покупке полузащитника Туре 10:00
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС 09:56
Москвичам подготовили осенний квест "Я шагаю по паркам" 09:51
Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео 09:44
На севере столицы началось благоустройство Московской аллеи 09:43
Сергунина: Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира 09:41
Посла США в Нидерландах обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны 09:39
Команда Тутберидзе: Рудковская переманивала Загитову в академию Плющенко 09:18
Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:17
В Дагестане шесть заключенных через подземный ход сбежали из колонии 09:14
В Японии показали самый маленький кубик Рубика 08:50
В Новосибирске арестовали главу крупной религиозной общины 08:48
Китай пообещал прекратить выбросы углерода в атмосферу к 2060 году 08:20
Врач разъяснила, можно ли употреблять яйца при повышенном холестерине 08:00
Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины 07:57
АКРА прогнозирует закрытие почти 100 банков за три года 07:45
Названия остановок в Биробиджане продублируют на идиш 07:37
Роспотребнадзор: Маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
23.09.2020 10:23
Рубрика: Власть

Совфед назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда РФ

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации назначил председателя Арбитражного суда Поволжского округа Юрия Глазова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ. Такое постановление было принято на первом заседании осенней сессии палаты.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
ВККС прекратила полномочия Ольги Егоровой на посту председателя Мосгорсуда

Накануне кандидатуру поддержал профильный комитет по конституционному законодательству и госстроительству. "Кандидатура Глазова Юрия Владимировича отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией РФ и законом "О статусе судей в РФ" к судье Верховного суда РФ", - говорится в заключении комитета.

Новый заместитель председателя Верховного суда РФ возглавит Судебную коллегию по гражданским делам.

Юрий Глазов родился в 1962 году, окончил Саратовский юридический институт по специальности "правоведение". В судебной системе работает с 1990 года. С февраля 2013 года занимал пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа.

Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Совет Федерации Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19
Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2"
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС
В Новосибирске арестовали главу крупной религиозной общины
Путин назвал причину разработки гиперзвукового оружия
Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД