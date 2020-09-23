"Спартак" начал переговоры о покупке полузащитника Туре

Московский "Спартак" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Нанта" Абдулайе Туре, сообщает L'Equipe. Факт переговоров подтвердил изданию президент французского клуба Вальдемар Кита.

"Это правда, переговоры действительно идут", - заявил он. По данным издания, "Нант" готов продать Туре, если "Спартак" заплатит за трансфер полузащитника не менее 10 млн евро. Сам игрок хотел покинуть клуб еще в прошлом сезоне, им интересовался английский "Вест Хэм", но переговоры не увенчались успехом.

Ранее стало известно об интересе "Спартака" к защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье, которого красно-белые хотят арендовать с правом выкупа.