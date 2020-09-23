Новости

Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 10:57
"Спартак" оспорит в CAS штраф владельца клуба Леонида Федуна 10:33
Посол РФ в Германии сообщил о расследовании по делу российского блогера 10:27
Совфед назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда РФ 10:23
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка 10:20
Московские пожарные помогли снять кольцо с пальца ребенка 10:10
На Ямале отменили тест на COVID-19 для вернувшихся из коротких поездок 10:06
"Спартак" начал переговоры о покупке полузащитника Туре 10:00
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС 09:56
Москвичам подготовили осенний квест "Я шагаю по паркам" 09:51
Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео 09:44
На севере столицы началось благоустройство Московской аллеи 09:43
Сергунина: Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира 09:41
Посла США в Нидерландах обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны 09:39
Команда Тутберидзе: Рудковская переманивала Загитову в академию Плющенко 09:18
Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:17
В Дагестане шесть заключенных через подземный ход сбежали из колонии 09:14
В Японии показали самый маленький кубик Рубика 08:50
В Новосибирске арестовали главу крупной религиозной общины 08:48
Китай пообещал прекратить выбросы углерода в атмосферу к 2060 году 08:20
Врач разъяснила, можно ли употреблять яйца при повышенном холестерине 08:00
Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины 07:57
АКРА прогнозирует закрытие почти 100 банков за три года 07:45
Названия остановок в Биробиджане продублируют на идиш 07:37
Роспотребнадзор: Маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
23.09.2020 10:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" начал переговоры о покупке полузащитника Туре

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Нанта" Абдулайе Туре, сообщает L'Equipe. Факт переговоров подтвердил изданию президент французского клуба Вальдемар Кита.

Фото: Michael Regan/Pool via AP
"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа

"Это правда, переговоры действительно идут", - заявил он. По данным издания, "Нант" готов продать Туре, если "Спартак" заплатит за трансфер полузащитника не менее 10 млн евро. Сам игрок хотел покинуть клуб еще в прошлом сезоне, им интересовался английский "Вест Хэм", но переговоры не увенчались успехом.

Ранее стало известно об интересе "Спартака" к защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье, которого красно-белые хотят арендовать с правом выкупа.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы

Главное сегодня

ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19
Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2"
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС
В Новосибирске арестовали главу крупной религиозной общины
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"