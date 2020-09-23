Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей

Строительные саморегулируемые организации выдали своим членам займы на 1,228 млрд рублей. Возможность предоставления этих средств была введена летом, это должно помочь строителям справиться со сложностями, возникшими из-за пандемии.

Займы получили 49 строительных организаций из 14 регионов. 425,36 млн рублей было предоставлено для выплаты заработной платы. С учетом размера средней зарплаты в отрасли, которая, по данным Росстата, составляет 44 074 рубля, займы покрывают ежемесячную оплату труда почти 10 тысяч человек, сообщает НОСТРОЙ.

По 37 договорам было предоставлено 802,7 млн рублей на приобретение стройматериалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным до 1 апреля нынешнего года 52 подрядным контрактам общей стоимостью почти 8,5 млрд рублей.