Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
20:08 23.09.2020

Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Строительные саморегулируемые организации выдали своим членам займы на 1,228 млрд рублей. Возможность предоставления этих средств была введена летом, это должно помочь строителям справиться со сложностями, возникшими из-за пандемии.

Фото: Артем Креминский/ РИА Новости
Количество реальных сделок на рынке недвижимости меньше, чем год назад

Займы получили 49 строительных организаций из 14 регионов. 425,36 млн рублей было предоставлено для выплаты заработной платы. С учетом размера средней зарплаты в отрасли, которая, по данным Росстата, составляет 44 074 рубля, займы покрывают ежемесячную оплату труда почти 10 тысяч человек, сообщает НОСТРОЙ.

По 37 договорам было предоставлено 802,7 млн рублей на приобретение стройматериалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным до 1 апреля нынешнего года 52 подрядным контрактам общей стоимостью почти 8,5 млрд рублей.

Сейчас читают

ЖКХ
22.09.2020

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постановление правительства о запрете на включение в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссий, взимаемых банками при приеме платежей населения. Однако, по словам экспертов, жители почувствуют это только в следующем году

Жилая недвижимость
22.09.2020

Как платить налоги тем, кто сдает жилье в аренду

Как платить налоги тем, кто сдает жилье в аренду

Менее половины арендодателей, по оценкам риелторов, сейчас официально заявляют о своих доходах и платят налоги. Объясняем, как и зачем легализовать свою деятельность тем, кто сдает квартиру

Регионы
22.09.2020

Хуснуллин: В рамках нацпроекта благоустроили 68 тысяч пространств и дворов

Хуснуллин: В рамках нацпроекта благоустроили 68 тысяч пространств и дворов

За время реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в РФ благоустроили более 68 тысяч общественных пространств и дворов. При этом в прошлом году в решении вопросов развития городской среды приняли участие около десяти миллионов человек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин