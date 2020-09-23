Теннисистка Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко - одна из главных героинь в постпандемийный период. После декрета, из которого Виктория вернулась в 2017 году, у нее периодически случались успехи, но не более того. Экс-первая ракетка мира выпала из числа ведущих игроков. А в начале этого года вовсе поду­мывала уйти из спорта.

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- Психологически я была готова к этому. Думала заняться другими вещами. Но все-таки напоследок захотела еще раз попробовать себя в теннисе. Что-то во мне говорило, что рано заканчивать, - призналась Виктория.

И вот случилось чудесное преображение: дела у Азаренко пошли по нарастающей. В конце августа знаменитая белоруска стала победительницей престижного турнира в Нью-Йорке, а чуть позже впервые за семь лет добралась до финала Открытого чемпионата США (US Open). Виктория была очень близка к завоеванию титула, но, ведя в решающей встрече против японки Наоми Осаки 6:1 и 2:0, проиграла.

Благодаря последним успехам Азаренко вернулась в топы: в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она поднялась на 14-е место. А ведь еще совсем недавно Виктория была лишь 59-й.

- Мне кажется, что я вышла на новый уровень в плане тактики и игры. Сейчас у меня лучше получается использовать весь арсенал ударов. Мне не страшно пробовать то, что я умею, - отметила Азаренко.