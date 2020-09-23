Товарищеский матч сборной России по футболу с командой Швеции, который должен был состояться в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена", перенесли в Москву.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, дата и время проведения встречи остались прежними. Игра пройдет 8 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. Российский футбольный союз также подтвердил эту информацию. Однако стадион, на котором сыграют сборные, пока неизвестен.

Таким образом, сборная России с 8 по 14 октября проведет три матча на своем поле. Помимо товарищеской встречи со шведами состоятся игры Лиги наций УЕФА против команд Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Напомним, что в начале сентября подопечные Станислава Черчесова одержали две победы в Лиге наций. Сначала дома переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде - Венгрию (3:2).