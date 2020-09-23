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23.09.2020 03:27
Рубрика: В мире

Трамп заявил о желании скорее заполнить вакансию в Верховном суде США

Дональд Трамп намерен как можно скорее заполнить вакансию в составе Верховного суда США в связи с предстоящими в стране выборами. Об этом президент США рассказал журналистам на брифинге в Белом доме перед агитационной поездкой в Питтсбург.

Фото: AFP/JIM WATSON
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Свои действия нынешний лидер страны объяснил "махинациями, которые устраивают представители Демократической партии". Тем самым Трамп, по сути, признал, что не исключает определения исхода скорых президентских выборов в Верховном суде США, уточняет ТАСС.

Официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, Дональд Трамп рассчитывает в предстоящую субботу, 26 сентября. При этом демократы требуют от нынешнего лидера страны отказаться от таких планов и предоставить это право победителю ноябрьских президентских выборов.

Напомним, вопрос о новом назначении возник в связи с тем, что 18 сентября умерла старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Федеральные судьи назначаются пожизненно по представлению главы государства. В состав суда входят девять человек.

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