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23.09.2020 10:05
Рубрика: Власть

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

Текст: Галина Мисливская
Число первых заместителей председателя Совета Федерации увеличено до двух, такое решение приняла палата на пленарном заседании в среду. Эти посты заняли Андрей Турчак, занимавший до того пост замглавы Совфеда, и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.
Андрей Яцкин и Андрей Турчак. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Михаил Терещенко/ТАСС Андрей Яцкин и Андрей Турчак. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Михаил Терещенко/ТАСС
Андрей Яцкин и Андрей Турчак. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Михаил Терещенко/ТАСС

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.

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"Очень большой объем работы, участия в различных мероприятиях, форумах, зарубежных поездках, где нужно представлять Совет Федерации, и просто сама жизнь диктует, что нужен еще один первый заместитель, который будет заниматься в том числе этими вопросами", - пояснила она принятое решение.

Матвиенко сама предложила первую кандидатуру - нового сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина. Она напомнила, что он долгие годы был представителем правительства РФ в Совфеде, хорошо знает работу парламента и принципы его взаимодействия с органами исполнительной власти. "Я считаю, что Андрей Владимирович справится с этой работой", - сказала она.

Другой пост первого вице-спикера СФ занял Андрей Турчак, до того занимавший должность замглавы палаты с 2017 года.

Общее количество заместителей председателя Совета Федерации не увеличилось, их по-прежнему шестеро - двое первых вице-спикеров и четверо вице-спикеров.

Сенатор от Чувашии Николай Федоров, занимавший пост первого вице-спикера СФ с 2015 года, по итогам Единого дня голосования подтвердил свои полномочия. Он остается работать в СФ, но переходит на другую должность.

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