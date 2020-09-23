В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2"

В Евросоюзе наметился раскол относительно реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт. По его мнению, об этом говорит заявление государственного секретаря США Майка Помпео о создании коалиции для того, чтобы предотвратить достройку газопровода из России в Европу.

"Сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом", - приводит РИА Новости слова немецкого парламентария.

Гердт добавил, что ожидает усиление давления со стороны Вашингтона на несогласных.

"Как ни крути, коалиции во главе с США - это война", - прокомментировал слова Помпео накануне российский сенатор Константин Косачев. В качестве аргумента он привел результаты поискового запроса с фразой "коалиции с участием США" - в них превалирует милитаристская тематика.