В Госдуму внесен законопроект о времени показа титров фильмов

Время показа заключительных титров фильма на телеканалах предлагается регламентировать. Этому посвящен законопроект, который внесли в Госдуму депутаты, в числе которых - вице-спикер Петр Толстой и глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

Согласно поправкам, не допускается демонстрировать заключительные титры менее одной минуты с начала их показа. Также запрещается ускорять показ заключительных титров на протяжении этого периода времени. Предлагается установить такие правила при показе кинофильма на телеканале независимо от согласия правообладателя кинофильма.

В восприятии телеканалов титры являются пустой тратой рекламного времени, а также несут риск перехода зрителей на другую "кнопку", посетовали парламентарии. То есть получается, что доход от лишнего рекламного ролика, рейтинг канала и доля аудитории ценятся гораздо выше, нежели труд коллектива, вложившего силы, время и дарования в произведение киноискусства.

Авторы считают, что законопроект поможет восстановить уважение к труду кинематографистов и на обеспечение возможности для телезрителей получать информацию об основных создателях фильма.