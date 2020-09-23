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23.09.2020 08:50
Рубрика: В мире

В Японии показали самый маленький кубик Рубика

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Александр Ленин/ РГ Фото: Александр Ленин/ РГ
Фото: Александр Ленин/ РГ

В Японии представили самый маленький кубик Рубика массой около двух граммов. Длина каждой из сторон механической головоломки составляет 0,99 сантиметра.

Фото: Александр Ленин
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За крошечную игрушку из алюминия придется выложить приличную сумму в 198 тысяч иен (около 1,9 тысячи долларов). В настоящее время компания-производитель начала принимать заявки от покупателей на приобретение товара. Организаторы обещают начать доставку изделия уже в конце декабря этого года.

В Венгрии кубик Рубика стали продавать в 1977 году под названием "магический кубик". Современное наименование он получил спустя три года. В Японию игрушка пришла в 1980 году и моментально завоевала местный рынок. По некоторым данным, на территории Страны восходящего солнца было продано в общей сложности более 14 миллионов различных модификаций кубика Рубика.

Сейчас в японских магазинах можно найти шестнадцать видов такой головоломки. Продажи по-прежнему бьют рекорды. Вероятно, этому способствует пандемия коронавируса. На самоизоляции люди стали больше обращать внимания на вещи, с помощью которых можно развлечь себя дома.

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