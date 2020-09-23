В Минске открылась выставка работ выдающегося сценографа Евгения Лысика

В Большом театре Беларуси открылась выставка, посвященная 90-летию выдающегося сценографа Евгения Лысика. Здесь представлены эскизы декораций, афиши, другие работы художника,который много лет трудился над прославленными балетами Валентина Елизарьева. Среди них "Кармен-сюита", "Сотворение мира", "Щелкунчик"...

"Каждая постановка отличалась новыми цветовым и оригинальным композиционным решениями. Все то, что сделал мастер, было значительно. Его спектакли неординарны и дерзки, наполнены глубоким смыслом и символикой. Вместе с музыкой сценография создавала уникальный синтез. Это был волшебный театр. Публика шла смотреть на Лысика", - в своих заметках вспоминает график, живописец, иллюстратор Юрий Чарышников.

Уроженец села Шпынев Львовской области Евгений Лысик прошел концлагеря. В 30 лет окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства и начал свою карьеру в живописном цеху Львовского театра оперы и балета. Здесь по-ремесленному, как в старину, познал секреты мастерства и в 1967 году стал главным художником. Но самые яркие моменты его творчества связаны с Минском, где ему повезло повстречать равного себе хореографа Валентина Елизарьева. В 1974-м 26-летний Елизарьев, только что утвержденный в должности главного балетмейстера Большого театра БССР, ставил "Кармен-сюиту" (свой первый спектакль) на минской сцене:

- С Евгением Никитовичем меня познакомил дирижер Ярослав Вощак, - вспоминает Валентин Николаевич. - Художника Лысика я тогда не знал, поэтому поехал во Львов увидеть его спектакли. И эти работы меня ошеломили!.. Мы достаточно легко нашли с ним общий язык. Мне, молодому хореографу, было с ним, сложившимся художником, невероятно интересно. Это было сотворчество, по-другому и не скажешь. Мне невероятно повезло.

Так начался долгий роман художника и театра. После "Кармен-сюиты" в 1976 году было "Сотворение мира" Андрея Петрова, в 1978-м - "Тиль Уленшпигель" Евгения Глебова (в 1977 году Елизарьев и Лысик ставили этот же спектакль в Ленинграде), в 1980-м - "Спартак" Хачатуряна, в 1982-м - "Щелкунчик" Чайковского.

О балете "Сотворение мира" Елизарьев сказал:

- Этот спектакль - удивительный памятник культуры, памятник братства трех народов, потому что автором музыки является замечательный русский композитор Андрей Петров, создателем сценографии - выдающийся украинский художник Евгений Лысик. И я - гражданин Беларуси, благодаря которому живут этот спектакль и его хореография.

Кроме балетных постановок, в 1977 году Лысик с режиссером Семеном Штейном поставили оперу Сергея Кортеса "Джордано Бруно".

Сейчас в Большом театре идет работа по восстановлению "Щелкунчика" с "живыми" декорациями Лысика, бережно сохранявшимися даже во время реконструкции, когда театр ютился в чужих помещениях. 13 и 14 октября публика Большого театра Беларуси увидит восстановленную версию балета.

Евгений Лысик ушел из жизни 4 мая 1991 года. Ему было всего 60. Светлую память о нем хранят в Минске, где художника помнят и любят. В честь мастера на сцене Большого театра Беларуси покажут балеты "Кармен-сюита" и "Спартак". Выставка, посвященная творчеству Евгения Лысика, будет работать до 5 октября. Многие эскизы и наброски к спектаклям, кстати, из личного архива Валентина Елизарьева. Публика увидит их впервые.