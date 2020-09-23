В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов

МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского Торгового представительства, обладающих дипломатическим статусом, персонами нон-грата.

В посольстве России в Софии подчеркнули, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление незаконной деятельности, предоставлено не было. "С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений, - отмечается на странице дипмиссии в Facebook. - Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных "зеркальных" мер".

Сообщается, что дипломаты обязаны покинуть страну в течение трёх суток.

Напомним, что для Болгарии это уже второй скандал с участием представителей РФ в текущем году - в январе персонами нон-грата были объявлены также два российских дипломата.