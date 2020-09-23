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23.09.2020 01:05
Рубрика: Культура

Нападающий

24 сентября в прокат выходит спортивная драма "Стрельцов"
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 214(8268)
В четверг, 24 сентября, в кинотеатрах выходит фильм "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. Новая спортивная драма рассказывает о выдающемся советском футболисте, человеке с непростой судьбой, который пережил радикальные взлеты и падения.
Спортивная драма «Стрельцов» выйдет в прокат не только у нас, но и в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенилюкс 4 октября. Фото: Предоставлено "Централ Партнершип" Спортивная драма «Стрельцов» выйдет в прокат не только у нас, но и в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенилюкс 4 октября. Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
Спортивная драма «Стрельцов» выйдет в прокат не только у нас, но и в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенилюкс 4 октября. Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"

Предоставим читателям девять интересных фактов о фильме, который им вскоре предстоит увидеть в прокате.

Весь футбольный блок фильма снят в спорткомплексе имени Э.А. Стрельцова. Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
  1. Исполнитель главной роли Александр Петров с детства занимался футболом, а в юношестве играл в переславской команде "Славич", которая участвовала в чемпионате области.
  2. Все актеры, сыгравшие футболистов, прошли специальную подготовку под руководством консультантов и тренеров, в частности, именитого полузащитника Александра Мостового и одного из тренеров молодежной сборной РФ Олега Левина.
  3. Второстепенные роли футболистов сыграли настоящие спортсмены, они же выступали дублерами актеров.
  4. В кастинге на главную женскую роль приняли участие порядка 50 актрис. В итоге роль Аллы досталась Стасе Милославской.
  5. Съемки фильма продлились с июня по ноябрь 2018 года и проходили в Рославле Смоленской области, Павловском Посаде, Люберцах, Ступине и Москве.
  6. Футбольные матчи снимали в столичном спортивном комплексе имени Стрельцова (бывший стадион "Торпедо"), используя хромакей, чтобы на компьютерной графике преобразовывать спорткомплекс в стадионы разных стран и лет.
  7. Число массовки в сценах матчей в некоторые дни доходило до 1000 человек.
  8. Сцена с погоней за поездом - одна из самых захватывающих в этом фильме - была снята вживую без использования компьютерной графики.
  9. Среди продюсеров фильма Леонид Верещагин и Антон Златопольский - они же продюсировали спортивную драму, которая стала рекордсменом в российском прокате по сборам - "Движение вверх" Антона Мегердичева.
Прямая речь

Александр Петров, исполнитель главной роли:

"Стрельцов - непревзойденный футболист. Все ждали его дуэли с Пеле, схватки Советского Союза и Бразилии... Но он попал в тюрьму... Мы не пытались реконструировать события, но все важные вехи жизни Стрельцова в кино есть. К тому же фильм станет поводом поближе познакомиться с биографией Стрельцова - не все ее знают".

Прямая речь

Илья Учитель, режиссер:

"К сожалению, хроникальных кадров, на которых можно увидеть, как играл сам Стрельцов, мало. Мы решили остановиться на концепции, что Стрельцов в фильме будет забивать великие голы мирового футбола. У нас, например, есть гол Зидана в финале Лиги чемпионов, тот самый, с лету в девятку. И есть один из великих голов Марадоны".

Мало кто знает, что...

В школе Стрельцов получал довольно посредственные оценки почти по всем дисциплинам, кроме двух: физкультуры и истории. Одновременно с учебой Эдуард стал увлекаться футболом, играя за заводскую команду. В ней он был самым юным игроком: на тот момент будущей легенде нашего футбола было всего 13 лет.

В 1957 году Стрельцов помог сборной СССР пробиться на чемпионат мира при весьма необычных обстоятельствах. Решающий поединок с Польшей за право участия на турнире состоялся в Лейпциге. Стрельцов и его друг, знаменитый форвард Валентин Иванов, опоздали на командный поезд. Игроки догоняли поезд на машине. В дело пришлось вмешаться министру путей сообщения СССР, который разрешил незапланированную остановку поезда на станции в Можайске. Сам матч завершился победой СССР со счетом 2:0, один из мячей забил Стрельцов. Но, увы, сыграть на чемпионате мира ему было не суждено.

Вышла биография великого советского футболиста Эдуарда Стрельцова

В 1957 году Стрельцов попал в число претендентов на получение "Золотого мяча" (приз, ежегодно вручаемый изданием France Football лучшему футболисту Европы). По итогам голосования Эдуард занял седьмое место.

Стрельцову часто предлагали перейти в другую команду. Самыми настойчивыми были "Динамо" и ЦСК МО (нынешний ЦСКА). За переход игроку обе­щали просторную двухкомнатную квартиру. В теории ЦСКА мог решить вопрос проще, призвав Эдуарда в армию, но у него было плоскостопие ­­­- по тем временам достаточное основание для освобождения от службы.

Имя Стрельцова носит домашний стадион московского "Торпедо", у входа которого установлен памятник игроку. Еще одна статуя поставлена на "Аллее выдающихся спортсменов России" в Лужниках.

Подготовил Артур Нанян

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