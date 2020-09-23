С какой мотивацией сегодня наши сограждане идут на усыновление? Почему увеличивается число детей-возвращенцев? Родители не справляются с родительской ролью или со своими ожиданиями? Как изменится международное усыновление после опубликованного в "РГ" постановления правительства об усыновлении детей иностранцами? Эти и другие вопросы 22 сентября обсудили в "РГ" в рамках совета экспертов на тему: "Клик о помощи. Эволюция усыновления в России".
Участники совета экспертов:
• Армен Гагикович Попов - основатель и руководитель проекта "Усыновите.ру", член Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
• Галина Владимировна Семья - профессор член Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• Наталья Леонидовна Городиская - Председатель Союза усыновителей, опекунов и попечителей;
• Ирина Анатольевна Меркель - заместитель директора ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей";
• Марина Анатольевна Аксенова - директор фонда "Солнечный город".
На сайте представлен сюжет с обсуждением некоторых вопросов по теме совета экспертов.
Подробности совета экспертов читайте в ближайших номерах "Российской газеты".