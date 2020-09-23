В последнее время в России изменилось отношение к усыновлению. Государство серьезно поддерживает приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок - это особенный дар и счастье.

С какой мотивацией сегодня наши сограждане идут на усыновление? Почему увеличивается число детей-возвращенцев? Родители не справляются с родительской ролью или со своими ожиданиями? Как изменится международное усыновление после опубликованного в "РГ" постановления правительства об усыновлении детей иностранцами? Эти и другие вопросы 22 сентября обсудили в "РГ" в рамках совета экспертов на тему: "Клик о помощи. Эволюция усыновления в России".

Участники совета экспертов:

• Армен Гагикович Попов - основатель и руководитель проекта "Усыновите.ру", член Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;

• Галина Владимировна Семья - профессор член Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• Наталья Леонидовна Городиская - Председатель Союза усыновителей, опекунов и попечителей;

• Ирина Анатольевна Меркель - заместитель директора ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей";

• Марина Анатольевна Аксенова - директор фонда "Солнечный город".

На сайте представлен сюжет с обсуждением некоторых вопросов по теме совета экспертов.

Подробности совета экспертов читайте в ближайших номерах "Российской газеты".