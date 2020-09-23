В России модернизируют инфекционную службу

Минздравом подготовлена программа модернизации инфекционной службы, сообщили в ведомстве.

Первый замминистра здравоохранения Игорь Каргаманян на заседании координационного Совета при Общественной палате в среду, 23 сентября, пояснил, что, в её концепцию вошли такие направления, как создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.

В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что модернизация инфекционной службы и системы реагирования на чрезвычайные ситуации должна стать ключевым направлением повышения доступности медицинской помощи.

Важность модернизации инфекционной службы отметили в верхней палате парламента. Так, вице-спикер Галина Карелова, подчеркнула, что Совет Федерации провел мониторинг инфекционных больниц, показавший, что сегодня нужна реконструкция многих медицинских учреждений, а также строительство новых медцентров. "Износ некоторых зданий почти в половине регионов страны составляет 50-70 процентов", - отметила она.

Карелова также напомнила, что палата регионов одна из первых выступила с инициативой о формировании федеральной программы борьбы с инфекционными заболеваниями. "Тогда предложение было поддержано заместителем Председателя Правительства Татьяной Алексеевной Голиковой. Думаю, во взаимодействии с Минздравом, научно-экспертным сообществом мы сможем создать эффективную программу, отвечающую будущим эпидемиологическим вызовам и угрозам", - добавила заместитель Председателя Совета Федерации.