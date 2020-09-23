В России модернизируют инфекционную службу

Новости

Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 21:14
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 21:09
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 20:56
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 20:55
Песков рассказал о формате встреч Путина 20:48
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 20:19
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 20:08
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 20:04
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 19:58
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 19:57
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 19:54
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 19:51
В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах 19:46
Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля 19:45
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа 19:43
Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов 19:40
Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров 19:37
Недельная инфляция в России вернулась к нулевым значениям 19:29
США расширили антироссийские санкции 19:18
Греф о сделке "Яндекса" и "Тинькофф": Сбербанк не боится конкуренции 19:16
Мишустин прокомментировал законопроект о всероссийской реновации 19:15
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам 18:57
Крупные города смогут участвовать в конкурсе проектов по созданию комфортной среды 18:53
МИД подтвердил данные о том, что "Новичок" не создавался в СССР и РФ 18:43
Депутат: Информация о причастности Запада к ситуации вокруг Навального нашла подтверждение 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 19:47
Рубрика: Общество

В России модернизируют инфекционную службу

Текст: Елена Манукиян

Минздравом подготовлена программа модернизации инфекционной службы, сообщили в ведомстве.

Первый замминистра здравоохранения Игорь Каргаманян на заседании координационного Совета при Общественной палате в среду, 23 сентября, пояснил, что, в её концепцию вошли такие направления, как создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.

Фото: iStock
Ученые придумали, как преодолеть устойчивость инфекций к антибиотикам

В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что модернизация инфекционной службы и системы реагирования на чрезвычайные ситуации должна стать ключевым направлением повышения доступности медицинской помощи.

Важность модернизации инфекционной службы отметили в верхней палате парламента. Так, вице-спикер Галина Карелова, подчеркнула, что Совет Федерации провел мониторинг инфекционных больниц, показавший, что сегодня нужна реконструкция многих медицинских учреждений, а также строительство новых медцентров. "Износ некоторых зданий почти в половине регионов страны составляет 50-70 процентов", - отметила она.

Карелова также напомнила, что палата регионов одна из первых выступила с инициативой о формировании федеральной программы борьбы с инфекционными заболеваниями. "Тогда предложение было поддержано заместителем Председателя Правительства Татьяной Алексеевной Голиковой. Думаю, во взаимодействии с Минздравом, научно-экспертным сообществом мы сможем создать эффективную программу, отвечающую будущим эпидемиологическим вызовам и угрозам", - добавила заместитель Председателя Совета Федерации.

Общество Здоровье Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минздрав

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы