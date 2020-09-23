В России могут появиться земские тренеры

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предлагает включить в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" отдельную программу "Земский тренер", направленную на привлечение квалифицированных тренеров на работу в сельскую местность и малые города. Об этом депутат рассказал "Российской газете". Инициатива в ближайшее время будет отправлена в Минспорт России.

По данным министерства, в спортивных секциях сейчас занимаются более 9,8 млн детей и подростков, в том числе 3,1 млн в сельской местности. Но большинство тренеров - 80,9% - работают в городах. В сельских же секциях детей обучают всего 19,0% работников спорта.

"В ряде регионов страны приняты свои программы по поддержке спорта на селе, реализуются различные партийные проекты, но этого явно недостаточно. Чтобы системно решить проблему доступности спорта для россиян, нужно масштабировать наработанный опыт на федеральный уровень, вовлечь в эту работу специализированные образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой тренеров и специалистов по физической культуре", - считает депутат.

По мнению Бориса Пайкина, меры поддержки в рамках программы "Земский тренер" могут быть аналогичны тем, что реализуются в сфере здравоохранения и образования, где уже работают программы "Земский доктор" и "Земский учитель".

"Прежде всего, это стимулирующие единоразовые выплаты. Также особое внимание необходимо уделить созданию социальных, в первую очередь жилищных, условий. Без развития спорта в регионах невозможно развивать спорт в целом в стране, выявлять талантливых ребят, воспитывать олимпийских чемпионов. У тренеров должна быть материальная заинтересованность", - подчеркнул Пайкин.

Наряду с мерами по обеспечению кадрами сельских спортивных школ и образовательных учреждений, необходимо включить в программу меры по улучшению инфраструктуры и наращиванию материально-технической базы спортивных учреждений, а также вовлечению сельских жителей в занятия физической культурой и спортом, считает председатель думского комитета.

Для разработки комплекса мер по популяризации и развитию спорта на селе и в малонаселенных городах Борис Пайкин предложил создать рабочую группу с привлечением представителей министерства финансов, министерства спорта, региональных и местных властей. Это поможет установить, в каких именно регионах и населенных пунктах особенно остро ощущается нехватка кадров.