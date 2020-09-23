В Федеральной службе исполнения наказаний открылась первая Всероссийская выставка картин осужденных "Сохрани надежду". В экспозиции около ста работ - портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты, абстракции. Среди них есть как авторские произведения, так и реплики известных картин.

На первой Всероссийской выставке картин осужденных представлены работы на самые разные темы, в том числе патриотические. Фото: Сергей Куксин

Директор ФСИН России Александр Калашников подчеркнул, что для системы исполнения наказаний художественная выставка работ осужденных - необычное и очень важное мероприятие. В местах лишения свободы сидят совершенно разные люди. Некоторые приговорены к небольшим срокам, у других длительные сроки заключения. Есть случайные люди и закоренелые преступники. Есть те, чья вина ужасна, и вряд ли они чем-то могут заслужить прощение. А есть заключенные, ставшие преступниками по неосторожности, их ошибки искупаются проще.

"В нашей системе содержатся различные лица с различными сроками пребывания . Самое главное, что они нашли в себе силы, духовно перерождаются... Через духовное перерождение они становятся нашими гражданами, которые в дальнейшем найдут себе путь в жизни", - сказал Александр Калашников.

Организаторы выставки особо отметили, что выставка живописи осужденных проводится впервые в истории России. Авторы картин - непрофессиональные художники. Многие из них приобщились к творчеству только в местах лишения свободы. Картины выполнены в различных техниках - акрил, масло, акварель, пастель, графика.

Директор ФСИН России рассказал, что в России на территории исправительных колоний работает порядка 740 кружков изобразительного искусства, где занимаются свыше 8 тысяч осужденных. Глава ведомства выразил надежду, что в перспективе такие выставки будут организовываться и впредь.

Представители ведомства пояснили, что основная цель выставки - дать общественности представление о возможностях и результатах использования методов арт-терапии в воспитательной работе с осужденными, а также показать особенности художественного творчества в условиях изоляции от общества.

По словам художника, члена Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Константина Мирошника, уникальность этой выставки заключается в том, что мимо некоторых картин невозможно пройти мимо, особенно если знаешь историю жизни автора, его творческий путь. Мирошник привел пример оренбургского художника Алексея Р., который уже больше 20 лет отбывает наказание в местах лишения свободы, осужден к пожизненному лишению свободы.

Изначально Алексей Р. был приговорен к смертной казни, позднее приговор был изменен. Впервые он взялся за кисть в камере для смертников. Сначала рисовал портреты, морские пейзажи, постепенно пришел к иконописи.

Специально для выставки "Сохрани надежду" он написал две картины. Первая - "Осужденный в художественной мастерской", на которой изобразил себя за работой. Вторая - фантазия о жизни на свободе, простом человеческом счастье - семье, жене, детях. Тепло человеческих отношений - бесценное богатство, о котором мечтаешь в неволе, но не всегда получаешь и на свободе. Хотя это уже другая история...