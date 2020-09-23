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Рубрика: Экономика

Без шума и пыли

В России введут запрет на открытую перевалку вредных грузов в портах и на рейдах
Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Краснодарский край) , Владимир Аносов
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
В России планируют ввести запрет на открытую перевалку угля в портах, а также ужесточить требования к грузам на рейдах торговых гаваней. Об этом сообщили вице-премьер Виктория Абрамченко и специальный представитель президента РФ Сергей Иванов.

В среду они посетили недавно построенный порт Тамань. В правительственной делегации были также глава минприроды Дмитрий Кобылкин, помощник президента Игорь Левитин и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Благодаря этому порту откроются новые логистические пути для перевозки угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки. И претендует стать одним из крупнейших на Юге России.

"Как видите, наши белые маски и белые рубашки остались белыми,- обратил внимание во время пресс-подхода Сергей Иванов. - Вагоноопрокидыватели в порту Тамани и закрытая система подачи угля - это пример всем российским портам".

По его словам, сегодня в стране только два порта занимаются экологически чистой перевалкой угля. Это Усть-Луга и Тамань.

"В других гаванях, - отметил Иванов, - особенно на Дальнем Востоке и в Мурманске - мы постоянно получаем жалобы населения, что в центре города - угольная пыль. По окну пальцем проведешь - черный! А люди этим дышат. И сейчас мы наметили ряд мер, чтобы изменить ситуацию".

Сергей Иванов также заявил, что надо заканчивать с рейдовой перевалкой в портах. "Когда с вертолета делаешь облет, - пояснил он, - недалеко от порта видны нефтяные пятна. Тут больше и пояснять ничего не надо!" Виктория Абрамченко сообщила, что есть поручение президента прекратить рейдовую перевалку грузов в портах.

"Мы знаем, как это сделать с точки зрения изменений в нормативной базе, - сказала она. - Кроме того, мы сегодня обсуждали вопрос мониторинга. Это то, чем мы занимаемся в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

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Виктория Абрамченко подчеркнула, что эффект от нацпроекта "Экология" должен быть заметен и понятен людям. В городах и портах, где занимаются перевалкой таких грузов, как уголь, нужно иметь возможность открыть форточку.

"Запрет на открытую перевалку таких грузов будет введен в ближайшее время, - обещала вице-премьер. - Минтранс подготовил законопроект, и через месяц мы его ждем в правительстве".

Также в ближайшее время в России, по всей видимости, будут введены стимулирующие меры на железнодорожную перевозку угля в порты.

Вице-премьер Виктория Абрамченко: В городах и портах, где занимаются перевалкой таких грузов, как уголь, нужно иметь возможность открыть форточку 

На это отдельно обратил внимание Сергей Иванов, дав слово советнику главы Федеральной антимонопольной службы.

Павел Шпилевой пояснил: "Надо создать стимул возить уголь в чистые порты. Мы предлагаем сохранить льготные ставки железнодорожных тарифов только для того угля, который направляют в экологичные порты. Для всех остальных эти скидки и льготы могут быть ограничены либо отменены. Эта мера рыночная, но в тоже время стимулирующая".

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