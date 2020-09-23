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23.09.2020 19:46
Рубрика: Происшествия

В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах

Текст: Наталья Козлова

В Генеральной прокуратуре прошло Координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ под председательством генпрокурора Игоря Краснова.

В мероприятии также приняли участие представители Администрации Президента РФ и Федерального Собрания, Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. От Следственного комитета в совещании участвовала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Евгения Минаева.

На встрече обсуждался вопрос о деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Евгения Минаева рассказала, что в 2019 году в производстве следователей СК РФ находилось более 31 тысячи уголовных дел о преступных посягательствах на детей. По результатам расследования более 11 тысяч дел направлено в суды. Внесено более 15 тысяч представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По результатам их рассмотрения 4826 лиц привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, 403 - к административной.

Следственным комитетом принимаются меры и по борьбе с преступлениями, совершаемыми самими подростками. В прошлом году в СК было 19 тысяч таких уголовных дел, из них в суды направлено почти 9 тысяч.

Минаева подчеркнула, что работа следствия не ограничивается изучением цифр и отчетов. "По поручению руководства Следственного комитета организован постоянный мониторинг размещаемой в СМИ информации о преступлениях, совершаемых подростками и в отношении них, выстроена система оперативного и полного реагирования на такие сообщения", - констатировала она.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Минаева также отметила, что тревожно смотрятся сообщения о распространении среди подростков криминальной субкультуры, а также факты нападений на учебные заведения. По ее словам, особую значимость приобретают не только восстановление и дальнейшее расширение психологической службы в школах, но и организация во всех детских медицинских учреждениях, в первую очередь в поликлиниках, работы детских психотерапевтов.

"Правоохранительные органы, и в первую очередь МВД, выполняют огромную работу по профилактике преступлений, совершаемых подростками. Однако базовыми элементами ранней профилактики преступлений являются правильное воспитание подростков и их досуговая занятость, а также внимание взрослых к их проблемам и состоянию психики. Немаловажным фактором видится предоставление возможности подростку иметь самостоятельный заработок", - добавила Евгения Минаева.

Она заострила внимание и на необходимости производства положительного контента для детей. Качественная социальная реклама в информационном поле - эффективный инструмент позитивного воздействия на широкие массы зрителей. Причем необходимо помимо прочих использовать и основной канал получения информации современными детьми - Интернет и мессенджеры.

Минаева высказала предложения о целесообразности рассмотрения вопроса о введении в школах института воспитателей, которые целенаправленно осуществляли бы воспитание подростков и в тесной связке со школьными психологами могли бы своевременно выявить и купировать проблемы во взаимоотношениях детей в социуме.

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