В США пострадавшим от COVID-19 семьям направят 8 миллиардов долларов

Пострадавшие от коронавируса американские семьи получат дополнительную финансовую помощь.

Демократы и республиканцы договорились о выделении 8 миллиардов долларов тем, кто остался без работы и кому нечем кормить детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Мы также усиливаем подотчетность, чтобы предотвратить неправомерное использование денежных средств, предназначенных для фермеров", - подчеркнули в Конгрессе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп предложил выделить еще почти триллион долларов на поддержку американцев, столкнувшихся со сложностями в связи с пандемией. Ранее на эти цели было потрачено примерно три триллиона долларов.