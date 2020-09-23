Владимир Литвинцев - об инфраструктурных мегапроектах, как об импульсе интеграционных процессов в Союзном государстве

В Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках XV Международного форума по развитию транспортных коридоров состоялась экспертная сессия на тему: "Комплексные инфраструктурные мегапроекты - как приоритет национального развития страны". В работе сессии приняли участие видные российские ученые и академики во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, а также представители реального сектора экономики и бизнес структур. Что обсуждали ученые и какова роль инфраструктурных мегапроектов в развитии интеграционных процессов, мы расспросили, модератора сессии, ученого секретаря Межведомственного координационного совета РАН, координатора мегапроекта "Единая Евразия: Транс-Евразийское пространство RAZVITIE" Владимира Литвинцева.

Владимир Яковлевич, что обсуждало столь высокое экспертное сообщество?

Владимир Литвинцев: Экспертная сессия была посвящена реализация таких комплексных инфраструктурных мегапроектов, как "Единая Евразия:Транс-Евразийский пояс RAZVITIE". Руководителями данного проекта являются ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и президент РАН Александр Сергеев. В его разработке принимают участие ученые из МГУ, институтов РАН, представители РЖД и ряд других структур. Ученые собрались для того, чтобы после пандемии коронавируса, еще раз привлечь внимание органов власти и СМИ, напомнив о целесообразности и важности мегапроекта для социально-экономического развития государства, расширения международного сотрудничества и геополитических возможностей России.

О чем конкретно шла речь и что предполагает данный мегапроект?

Владимир Литвинцев: Основной идеей замысла мегапроекта "Единая Евразия" является создание условий для глубокого комплексного освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики на базе создания пространственных транспортно-логистических коридоров с опорой на высокоскоростной железнодорожный комплекс и Северный морской путь. Они будут представлять собой общую инфраструктуру, включающую в себя несколько стратегических хабов в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах и Арктике, объединенных с использованием водного, железнодорожного, автомобильного транспорта и инновационных безаэродромных транспортных средств. В эту инфраструктуру между транспортными коридорами должна быть также включена энергетическая система и информационно-коммуникационная. Это очень масштабный проект, в нем планируется участие различных государств, которые заинтересованы в развитии, движении товаров и грузов в глобальных масштабах. Реализация этого проекта предполагается осуществлять на базе международного консорциума, в который войдут заинтересованные стороны. Предполагается, что такими сторонами, в первую очередь, станут страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего это Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия и другие.

А что этот проект даст простым гражданам?

Владимир Литвинцев: Мегапроект позволит создать высокотехнологичные предприятия, которые дадут рабочие места и хорошую заработную плату. Кроме того, грузопассажирские высокоскоростные магистрали свяжут между собой макрорегионы Сибири, Урала, Дальнего Востока. Это даст возможность, например, жить в одном регионе, а работать в другом. Не нужно будет как сегодня, если ты нашел работу за 800 километров продавать все и переезжать. Потому что до работы можно будет добраться за пару часов.

Безусловно, этот проект имеет и комплекс других задач, которые предполагают пространственное развитие страны, то есть развитие агропромышленного комплекса, а для граждан это продовольственная безопасность. Большой потенциал открывается для развития туризма. Кроме того, это комплекс вопросов национальной безопасности и обороноспособности.

Вы сказали, что опорой этого проекта станет высокоскоростной железнодорожный комплекс, что конкретно он из себя представляет?

Владимир Литвинцев: Это будет заново построенная высокоскоростная железнодорожная магистраль с рядом мультимодальных транспортно-логистических узлов, которые будут дополнены промышленными технопарками. Эти региональные узлы будут представлять комплекс взаимосвязи различных видов транспорта, позволяющий организовать процесс перевозки, хранения, перегрузки, страхования, обеспечения сохранности грузов, а также осуществляющего информационное обеспечение перевозок.

Мегапроект позволит создать высокотехнологичные предприятия, которые дадут рабочие места и хорошую зарплату

Общая протяженность этой магистрали по территории России составит 9225 км. Что бы вы понимали, сегодня это расстояние товарные поезда в среднем проходят за 12-14 суток. А после строительства магистрали на это уйдет около 3-4 суток.

Отправная точка строительства магистрали, где она начнется?

Владимир Литвинцев: Это будет не так, что мы тянем магистраль из точки А в точку В. В свое время, Транссибирская магистраль, при царе, начала строится сразу на двенадцати участках параллельно. Здесь тот же принцип. Строительство по единому проекту начнется одновременно сразу в нескольких регионах России и в Беларуси. Хочу отметить, что данный проект предлагает Беларуси стать не просто "транзитной территорией", планируется прокладка ВСЖК по территории Беларуси с созданием мультимодального транспортно-логистического узла, обеспечивающего транспортную логистику для близлежащих государств в рамках макрорегиона. Это страны Прибалтики, восточной и юго-восточной Европы и субъектов России.

А с белорусскими учеными вы данный проект обсуждали?

Владимир Литвинцев: Конечно, мы с Национальной академией наук Беларуси создали координационный совет, который будет заниматься проработкой научно-технологической базы. На площадке НАН, совместно с органами власти Беларуси, было проведено не одно совместное совещание по вопросам планирования и реализации этого проекта. Шаги сделаны, и я считаю они абсолютно конструктивные, они выводят на практическую реализацию тех задач, которые стоят, как перед Россией и Беларусью, так и перед Союзным государством в целом. Потенциал мегапроекта органично отвечает стратегическим задачам развития сотрудничества России и Беларуси в рамках деятельности Союзного государства.

Как может выглядеть сегодня практическая реализация проекта в рамках Союзного государства?

Владимир Литвинцев: Сегодня достаточно глубоко и всесторонне проработана идея, под руководством Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты во взаимодействии с РАН, проекта высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Гамбург. Это геополитический инфраструктурный проект, дающий мощный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве, а также стимулирующий комплексное социально-экономическое развитие Северо-Западного региона России. Он находится в высокой степени готовности и мог бы стать одним из пилотных в рамках мегапроекта. На нем можно отработать всю ту модель, о которой я говорил. Отработать элементы инвестирования в этот проект, отработать все элементы развития макрорегиона, отработать элементы углубления и интеграции международных экономических связей Европейского союза, Беларуси и субъектов Северо-Западного региона России. Сделав это, в последствие можно будет избежать ошибок и накопить опыт, чтобы при реализации мегапроекта все прошло быстро и успешно.