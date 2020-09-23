Владимир Путин: Государство выполнит все свои социальные обязательства

В среду в Кремле Владимир Путин выступил перед членами Совета Федерации. Президент обозначил приоритеты, которыми нужно руководствоваться не только при утверждении бюджета, но и при принятии всех государственных решений. Он поручил увеличить поддержку семей с доходами ниже прожиточного минимума и подчеркнул важность поправок в Конституцию - граждане должны в полной мере ощущать их действие в своей жизни. Все социальные обязательства будут исполнены полностью, заверил президент. А в следующем году, подчеркнул он, от преодоления последствий пандемии и восстановления экономики нужно возвращаться к проектам развития и сосредоточиться на достижении национальных целей.

Глава государства особо подчеркнул: запросы людей должны найти отражение в бюджете на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Конституция дает гарантии

"Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны", - заявил Путин. Это историческая преемственность, моральные ценности, надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества, укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики, подчеркнул он. "Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод", - подчеркнул глава государства.

Общество поддержало курс на укрепление суверенитета. Это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие госдолжностей людям с иностранным гражданством или видом на жительство, а также имеющим счета или вклады в заграничных банках. "Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость", - объяснил Путин.

Первый пакет законопроектов для реализации новых положений Конституции глава государства направил в Госдуму. "Предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий", - сказал он. Граждане стали соавторами обновленного Основного Закона и должны в полной мере ощущать действие поправок в своей повседневной жизни, обозначил Путин. Запросы людей должны найти отражение в бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сказал он.

Экономика для семей

"В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России", - продолжил президент. Это дети. В Послании Путин предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки семей, все ресурсы заложены в проект бюджета. "Расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 трлн рублей до 1,2 трлн рублей в 2023 году", - объявил Путин. То есть рост - на 80 процентов.

В этом году размер маткапитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребенка. И маткапитал будет ежегодно индексироваться, заверил глава государства. С 1 января 2021 года он составит 639 тысяч 432 рубля, а сумма выплаты при рождении первенца будет 483 тысячи 882 рубля.

Для семей с низкими доходами предусмотрены ежемесячные выплаты: на ребенка до трех лет - это один прожиточный минимум для детей в регионе. С 1 января была предусмотрена и выплата для детей от 3 до 7 лет включительно - размером в половину регионального прожиточного минимума для детей. Президент предложил увеличить ее с 2021 года. Речь о семьях, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе.

Глава государства поручил правительству совместно с Совфедом проанализировать ситуацию с созданием новых мест в детсадах для детей до трех лет. Эпидемия помешала выполнить планы, но до конца года отставание нужно наверстать.

Меры поддержки были сформулированы в принципиально иной ситуации, но это не значит, что можно от них отказаться. Наоборот, нужно быстрее их реализовать, указал Путин и, в частности, попросил держать под контролем обеспечение школьников начальных классов горячим питанием и отслеживать выплаты классным руководителям. "Все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание современных, достойных условий для обучения детей", - подчеркнул он.

Бюджет устойчив

"Все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы для этого у нас есть", - обещал президент.

Все программы по поддержке российских семей, социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы для этого есть

В период эпидемии, несмотря на резкое падение цен на энергоносители, удалось поддержать граждан и экономику благодаря низкому уровню госдолга и финансовым резервам, напомнил Путин. Доходы снизились на 11 с лишним процентов, а расходы увеличились более чем на 23, сказал президент и предостерег и депутатов, и сенаторов: "Нельзя отмахиваться от требований минфина соблюдать макроэкономические параметры". "Это реальное достижение нашей экономики за последние годы. Благодаря ей мы сможем реализовывать сегодня программы развития и поддержать в сложный период времени экономику и людей", - пояснил он.

"У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок", - продолжил Путин. В 2011 году доходы от углеводородов составляли половину доходов бюджета, в 2021 году их доля снизится до одной трети. "На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - отметил президент.

Да, далеко не все проблемы решены, но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем хотелось бы, но меняется в нужную сторону, констатировал Путин. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу высокотехнологичные сектора.

Важнейшей задачей президент назвал снижение уровня бедности. Одним из инструментов должен стать социальный контракт, который начинает внедряться по всей стране с 2021 года. В ближайшие три года на реализацию программы ежегодно предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей.