Владимир Путин встретился с работниками атомной отрасли

Атомная отрасль сохранилась благодаря вере, патриотизму и подвижничеству тех, кто в ней работал, заявил президент на встрече с атомщиками в Кремле в преддверии Дня работника атомной промышленности.

Владимир Путин вручил звезду Героя труда научному руководителю Российского федерального ядерного центра - ВНИИ технической физики Георгию Рыкованову. "В этом году, несмотря на сложную обстановку, ядерный оружейный комплекс ни на день не останавливал свою работу. И все работы по гособоронзаказу, и по вашим указам мы выполним", - заверил Рыкованов. "Ядерный оружейный комплекс был, есть и будет гарантом безопасности нашей страны", - подчеркнул он.

Работать в отрасли сложно, порой опасно, но востребовано, считает глава государства. "Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма", - сказал он.

Три четверти века назад атомщики совершили подвиг, защитили Отечество, добились абсолютной революции в науке, технологиях, промышленности, заявил президент. "В крайне сложных исторических условиях, в кратчайшие сроки был пройден путь от теоретических изысканий до их практического использования в интересах безопасности и социально-экономического развития страны. То, что сделали они, и сегодня поражает своим масштабом, значением, глубиной", - подчеркнул он. Всего несколько лет потребовалось, чтобы от постановки очень сложной и беспрецедентной задачи перейти к испытаниям первого готового образца ядерной бомбы - в августе 1949 года. На этот результат работала вся страна, а люди, занятые в атомном проекте, будто оставались в условиях боевых действий. Государство отдавало на решение неотложной задачи буквально последнее.

Атомная промышленность не просела и в сложные 90-е годы. Угрозы утраты всей базы отрасли удалось избежать прежде всего благодаря вере, настойчивости, патриотизму и подвижничеству тех, кто работал там в кризисные годы. И 75-летний юбилей отрасль встречает на подъеме, с очень достойными результатами и новыми, важными для страны достижениями, заявил Путин. "Работа отрасли снова стала престижной... привлекаются молодые, талантливые люди", - констатировал он.

Первый заместитель гендиректора "Росатома" Иван Каменских заверил, что гособоронзаказ будет, как всегда, выполнен на сто процентов. Чтобы справиться с поставленной задачей и довести долю атомной энергетики с 20 процентов до 25, нужно построить 6-7 блоков, и Каменских попросил президента о поддержке. И еще обратил внимание на сложности с медобслуживанием в атомных городах.

Новым нацпроектом атомщики считают готовящуюся комплексную программу развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии. Комментируя выступления, Путин заметил, что отказ ФРГ и некоторых других стран от АЭС усложняет задачу развития чистой энергетики. "Я как-то выступал там, в Германии, говорю: вот, атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите, чем будете топить... Дровами? Но и дров у вас нет - в Сибирь надо ехать", - вспомнил он. "Не хотят признавать, что атомная энергетика - это чистая энергетика", - заметил президент. "Легче всего что-то запретить. Мы это в Советском Союзе проходили, сложнее - искать решения", - заметил Путин.

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент то, что зарубежные партнеры прекратили поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета. "Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?" - сказал Путин. "Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - считает он. "Знают, что мы все равно сделаем. Но просто попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом - а они к тому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - пояснил президент.

Владимир Путин также заявил, что Россия поддерживает своих производителей, не нарушая принципов ВТО, а за рубежом производителям оказывают скрытую помощь. Еще президент поддержал идею заключения контрактов жизненного цикла для российской продукции в области ядерной медицины. "Мы будем расширять палитру возможностей", - заключил он.