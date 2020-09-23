Володин договорился о сотрудничестве с азербайджанской коллегой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Москве с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая прибыла в России с официальным визитом.

В пресс-службе ГД уточнили, что это первый визит Гафаровой в нижнюю палату российского парламента.

Вячеслав Володин поздравил свою азербайджанскую коллегу с избранием на пост главы парламента и пожелал ей успехов. "Вы первый гость, приехавший к нам после начала пандемии", - отметил он.

Глава нижней палаты подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером России. "Лидеры наших государств находятся в постоянном диалоге, задача парламентов - законодательно обеспечить их решения" - заявил он, подчеркнул важность развития отношений между парламентами.

Сахиба Гафарова пригласила Вячеслава Володина посетить с официальным визитом Азербайджан. "Есть большой блок вопросов, который интересует наши стороны, наши страны, наши республики. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - сказала она.

Володин принял приглашение. "Обязательно приедем с моими коллегами, - сказал он. - Тем более, у нас фактически на заключительной стадии подготовка соглашения о создании межпарламентской комиссии высокого уровня".

Это необходимо, чтобы парламентарии могли не только обсуждать развитие отношений между странами, но и заниматься решением конкретных вопросов, пояснил спикер.

По итогам встречи стороны приняли коммюнике. В документе указано, что стороны договорились об активизации взаимодействия на международных парламентских площадках и в рамках многосторонних парламентских форматов. В этом контексте акцентирована важность совместной работы парламентариев по борьбе с пандемией коронавируса и минимизации ее последствий для экономики и граждан.

В связи с 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций была подчеркнута важность укрепления координирующей роли ООН в международных делах. А в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны стороны отметили недопустимость попыток принизить решающий вклад народов СССР в спасении стран Европы и мира от "коричневой чумы", переписать историю.

Также подтверждена договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Госдумой и Милли Меджлисом. Документ стороны условились подписать в ходе предстоящего визита Вячеслава Володина в Азербайджан.