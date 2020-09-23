Множество фильмов художественных и совсем не художественных, серьезные исследования и байки шарлатанов - и во всех один и тот же вопрос: случилось ли изнасилование на злосчастной даче, где Эдик Стрельцов с веселой компанией развлекался за несколько дней до отъезда на чемпионат мира 1958 года?

И всем, кто ищет логики, объективной оценки, заглядывая в середину сурового прошлого века из нынешнего и свободного XXI, не понять той жизни и тех наших правителей. Истина тогда интересовала "лишь" миллионы болельщиков, но никак не верховного вершителя судеб Никиту Сергеевича Хрущева. А он-то твердо знал одно: количество изнасилований в стране растет. Не было Никите Сергеевичу дела до какого-то Стрельцова, и не питал он к нему никакой скрытой ненависти. Требовалось иное: примерно покарать, чтоб другим было неповадно. Но не вдруг оступившегося скромного советского гражданина, и не зэка-шаромыжника, а человека известного, дабы запомнили, на ус намотали.

И тут как нельзя кстати подвертывается юная знаменитость Стрельцов Эдик. Нарушал спортивный режим? Ну как же. Любил ходить по девкам? Точно. И пусть подавшая заявление о надругательстве недевушка Марина и отзывает свою писанину. Никаких дорасследований: все находилось на личном контроле Генерального прокурора тов. Руденко. Ему и суду виднее. Могли бы впаять и пятнадцать годков, а милостиво ограничились всего-то двенадцатью. Упустили, что у осужденного мать-инвалид и двухмесячная дочка? Ради искоренения такого рода страшных преступлений не грех забыть о чем угодно. Как же подходит этот зазнавшийся паренек на заказанную роль негодяя. И ой как кстати и сразу заказная статья о звездной болезни.

Так что Стрельцов в 1958-м сел. А уж было не было, произошло не произошло... Никто не узнает.